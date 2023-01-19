FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti! İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin 708 TL destek!

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti! İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin 708 TL destek!

19.01.2023 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelere devlet çeşitli yardımlarda bulunuyor. Bu yardımlardan biri de SED ödemeleri olarak biliniyor. Sosyal Ekonomik Destek (SED), memur maaş zammı oranında artırıldı. Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti. Hesaplarınızı kontrol edin...

Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti! İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin 708 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması adına bazı nakit yardımlar yapılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen SED yardımı yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatırıldı. Bu yardımdan faydalanıyorsanız hesaplarınızı kontrol edin...

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen yardım yüzde 30 zamlı haliyle hesaplara aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yardım kapsamında 434 milyon 39 bin lira yatırıldığını söyledi ve 160 bine yakın çocuğun yararlandığını dile getirdi.

sed 2

SED YARDIMI 2023 NE KADAR OLDU?

SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödeniyor. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödeniyor.

sed 3

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımı başvuruları, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Başvuruda istenen belgeler şunlardır;

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler

sed 4

BU YARDIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar şöyle açıkladı;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taksimetrelere zam! Yeni ücretler vatandaşın cebini yakacakTaksimetrelere zam! Yeni ücretler vatandaşın cebini yakacak
Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'Merkez Bankası'ndan bankalara sert uyarı: 'Son verin...'
Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...Nedeni belli oldu! Bu kez motorine zam geldi! İşte güncel rakamlar...
Anahtar Kelimeler:
sed sed başvurusu sed yardımı son dakika

En Çok Okunan Haberler

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

Aboubakar konusunda sıcak gelişme!

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İstanbul'daki ev kura çekilişinde büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu olacak

Uygulama 1 Nisan'da başlıyor: Artık zorunlu olacak

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası faiz kararı belli oldu!

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

15 Aralık'ta başladı, fiyatlar yüzde 35 arttı

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Orta gelirliye konut kampanyasında yeni gelişme! Artık hepsi yararlanabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Kokusuyla dikkat çekmek isteyen beyler buraya! Sizin için en iyi erkek parfümlerini seçtik

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Flaş fırsat: Philips kulaklıkta 200 TL'ye yakın indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.