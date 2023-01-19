Yüzde 30 zamlı ödemeler hesaplara geçti! İhtiyaç sahibi ailelere 3 bin 708 TL destek!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanması adına bazı nakit yardımlar yapılıyor. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen SED yardımı yüzde 30 zamlı olarak hesaplara yatırıldı. Bu yardımdan faydalanıyorsanız hesaplarınızı kontrol edin...

HESAPLARINIZI KONTROL EDİN!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) yardımı ödemeleri başladı. İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için ödenen yardım yüzde 30 zamlı haliyle hesaplara aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bu yardım kapsamında 434 milyon 39 bin lira yatırıldığını söyledi ve 160 bine yakın çocuğun yararlandığını dile getirdi.

SED YARDIMI 2023 NE KADAR OLDU?

SED yardımı okul öncesi çocuklar için 2.059,99 TL olarak ödeniyor. İlköğretim çağındaki çocuklar için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuklar için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuklar için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuklar için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödeniyor.

SED YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED yardımı başvuruları, İl Müdürlüğü veya Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine şahsen, dilekçeyle ve e -devlet üzerinden elektronik ortamda yapılabiliyor. Başvuruda istenen belgeler şunlardır;

-Dilekçe

-T.C. Kimlik Numarası beyanı,

-Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi

-İş-kur ve meslek kurslarına başvurduğuna dair belgeler

BU YARDIMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar şöyle açıkladı;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

