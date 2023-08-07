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Yüzde 300 zam geldi! Trabzon’da yüksek kiralar düğünleri erteletti: ‘Körfez ülkelerinden gelenler…’

07.08.2023 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yüzde 300’lük kira artış oranı ile Trabzon’da yüksek kiralar evlenmek isteyenleri beklemeye aldırdı. Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Taflan, “Gençlerimiz son dönemde kiralık ev bulamayınca düğün organizasyonları iptal etmek zorunda kalıyor” dedi. “Mülk sahiplerine tavsiyem, lütfen bu gençlerimize sahip çıkalım yabancı ülkelerden gelen, Körfez ülkelerinden gelen turistler, misafirler bugün burada, yarın yoklar” diyerek tavsiyede bulundu.

Yüzde 300 zam geldi! Trabzon’da yüksek kiralar düğünleri erteletti: ‘Körfez ülkelerinden gelenler…’

Trabzon'un yüzde 300'e yaklaşan kira artış oranlarıyla Türkiye genelinde ilk sırayı aldığı belirtildi. Kira artış nedeniyle Trabzon’da düğün yapacak gençlerin ev bulamama nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kaldığı ve ciddi bir mağduriyet yaşandığı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Emlak Müşavirleri Federasyonu (TEMFED) Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon İnşaatçılar Emlakçılar-Esnaf ve Sanatkârlar Odası (TİNEMOD) Başkanı Ayhan Taflan, Trabzon’da aşırı kira artışları nedeniyle gençlerin düğün organizasyonlarını iptal etmek zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

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Taflan, “Trabzon son dönemde yüzde 288 oranındaki kira artışlarıyla maalesef Türkiye'de birinci oldu. Gönlümüz şunu arzu eder; Trabzon değil de hiçbir ilde yani 81 ilde bu artışlar olmasın. Şu an yaşadığımız en büyük sıkıntı düğün zamanı, gençlerin evlenme zamanları. Düğün salonları tutulmuş, davetiyeleri dağıtılmış organizasyonları yapılmış eşyaları alınmış her şey atıl olarak bir kenarda duruyor. Bu gençlerimiz kiralık ev bulamayınca düğün organizasyonları iptal etmek zorunda kalıyor. Günübirlik evler malumunuz üzere ülke genelinde de artış var ancak bölgesel ifade etmek gerekirse burada da çok ciddi anlamda günlük kiralık veriliyor. Mülk sahiplerine tavsiyem, lütfen bu gençlerimize sahip çıkalım yabancı ülkelerden gelen, Körfez ülkelerinden gelen turistler, misafirler bugün burada, yarın yoklar. En azından bu gençlerin önünü açalım konutlarımızı verelim, buralara yerleştirelim bu gençlerimiz mağduriyeti yaşamasınlar” dedi.

“DEVLETİN VERGİ KAYBI VAR”

Günübirlik evlerden ciddi anlamda kira alındığını bundan dolayı da devletin vergi kaybı olduğunu kaydeden Taflan, “Maalesef sürüce baktığımız zaman günlük evlerden çok ciddi anlamda kira alınıyor. Burada kanunen yapmış oldukları yasal değil, devletin zararı var, vergi kaybı var. Bu anlamda ilgililerden bütün sorumlu olan kişilerden destek istiyoruz. Bir an önce yaşadığımız olumsuz tabloların düzelmesi dolayısıyla bunlar düzelmiş olursa en başta evlenecek olan gençlerimizin yerleşmede bir sorunları olmayabilir. Artık önümüzde okullar, üniversiteler açılacak. Fiyatlara baktığımız zaman Trabzon genelinde çok ciddi anlamda yüksek kira oranları var. Bu anlamda anne babalar, 81 ilden çocuklarını eğitimini sağlamak için gönderiyorlar. Bu çocuklar burada kiralar karşısında eğitim, barınma ihtiyaçlarını giderme hususunda nasıl hayatlarını idame ettirecek. Gelecek olan çocuklarımıza, öğrencilerimize toplum olarak el atılmasını istiyoruz” diye konuştu.

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