Yüzde 38 görünümlü yüzde 24'lük zam! EPDK'dan doğal gaz zammı açıklaması: 7,6 TL'den 9,4 TL'ye yükseldi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), dün Boru Hatları İle Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından açıklanan doğalgaz zammına ilişkin açıklamada bulundu.

BOTAŞ, dünkü açıklamasında ağustos itibarıyla konutlarda kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında yüzde 38, yıllık doğalgaz tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin elektrik üretimi haricinde kullandıkları doğalgazın satış fiyatında ise yüzde 33,1 zam yapıldığını bildirmişti.

EPDK ise bugün yaptığı açıklamada "Gaz alım bedelindeki yüzde 38 artışın Türkiye genelinde konut fiyatlarına ortalama etkisi yüzde 24,4 düzeyindedir" dedi.

ORTALAMA ZAM ORANI YÜZDE 24,4

EPDK'dan yapılan açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere 1 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli doğalgaz tarifeleri BOTAŞ tarafından kamuoyuna açıklanmıştır. Söz konusu açıklamada belirtilen yüzde 33,1 ve yüzde 38 oranındaki artışlar birim gaz alım bedeline yansıyan artışlardır. Gaz alım bedelindeki yüzde 38'lik artışın, Türkiye genelinde konut fiyatlarındaki ortalama etkisi ise yüzde 24,4 düzeyindedir. Sonuç olarak nihai faturada belirleyici olan birim gaz alım bedeli, sistem kullanım bedeli ve vergiler dahil hesaplandığında Türkiye geneli için konut fiyatları ortalama yüzde 24,4 oranında artmıştır. Diğer bir deyişle 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 7,6 TL'den 9,4 TL'ye çıkmıştır.

Yıllık tüketimi 300 bin metreküp ve altında olan serbest tüketicilerin, elektrik üretimi hariç kullandıkları doğal gazın satış fiyatı ise Türkiye geneli için ortalama yüzde 28,7 oranında artmıştır. Söz konusu tüketiciler için 1 metreküp doğal gazın fiyatı nihai olarak ortalama 11,8 TL'den 15,2 TL'ye çıkmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"