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Yüzde 40 faiz alt sınırına ayar! Merkez Bankası Başkanı bankacılar ile görüştü: Döviz uyarısı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
17.07.2024 15:50
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yönetimi, daha önce çeyreklik bazda düzenli yapılması kararlaştırılan istişare toplantıları çerçevesinde banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda Döviz Dönüşümlü Mevduat’a uygulanan yüzde 40’lık faiz alt sınırının aşağı çekilmesi konusunda adım atılabileceği, ayrıca DDM’de vadeye dönük zorunlu karşılık uyarlaması konusunda da adım atılabileceği mesajı verildi.

Yüzde 40 faiz alt sınırına ayar! Merkez Bankası Başkanı bankacılar ile görüştü: Döviz uyarısı

TCMB yönetimi, uygulanmakta olan programa dönük olarak görüş alışverişinde bulunmak adına banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Önceki toplantılarda karar verildiği şekilde 3 ayda bir düzenli olarak yapılacak olan istişare toplantısında, bankaların çeşitli konularda taleplerini dile getirdikleri, TCMB yönetiminin ise kendi duruşuyla ilgili bakış açısını paylaştığı öğrenildi.

Bloomberg HT’nin edindiği bilgilere göre, toplantıda TCMB yönetimi KKM’den çıkış konusundaki yaklaşımını bir kez daha dile getirdi. Bankaların ise bu konuda yapılması gerektiğini düşündüğü ince ayara dair önerilerde bulundukları ifade edildi.

AA-20240208-33648624-33648614-TCMB_BASKANI_KARAHAN_ENFLASYON_RAPORU_BILGILENDIRME_TOPLANTISINDA_KONUSTU

DDM FAİZİNDE ALT SINIR AŞAĞI GELEBİLİR

Döviz Dönüşümlü Mevduat’ta (DDM) şu an itibariyle verilen faiz önceki düzenlemeler çerçevesinde yüzde 40’ın altına inemiyor. Bankalar çıkışı teşvik için bu faizin altına inilmesi yönünde talepte bulunduğu, TCMB’nin ise bu sınırın 5 puana kadar aşağı çekilmesi konusunda adım atılabileceğine dair görüş bildirdiği öğrenildi.

DDM'DE ZORUNLU KARŞILIKLARA VADE AYARLAMASI

Aynı çerçevede bankaların DDM işlemlerinde vadelere göre farklılaşan zorunlu karşılıklar konusunda da düzenleme yapılmasında fayda bulunduğuna dair görüş beyan ettikleri belirtildi.

Daha önceki uygulamalarda uzun vadeye yönlendirme isteği çerçevesinde 6 aya kadar olan vadeye uygulanan zorunlu karşılıklar 3 aya göre avantaj sağlıyordu. Bankaların 6 aydaki zorunlu karşılık avantajının kısa vadeyle eşitlenmesini önerdiği, TCMB yönetiminin ise bu yaklaşımı olumlu gördüğü bildirildi.

DOLAR (15)

ZORUNLU KARŞIĞA NEMA TALEBİ

Bankaların bir diğer yaklaşımı ise yapılan zorunlu karşılık düzenlemeleri sonrasında ortaya çıkan karlılık sorunu oldu. Bankalar, zorunlu karşılık düzenlemeleri sonrasında TCMB’de tutmak durumunda kaldıkları paranın vadesiz mevduat tutarının önemli bir bölümüne yaklaştığını belirterek nema konusunda TCMB’den destek istedi.

YP KREDİ KARTLARINDA TAVAN

Ayrıca karlılık çerçevesinde özellikle yabancı para kredi kartlarında uygulanan yüzde 1.8’lik sınırın kendilerini zorladığını belirten bankalar, bu rakamın kendi maliyetlerinin çok altında kaldığı görüşünü bildirdi. Tavanın yükseltilmesi talebini dile getirdi. Bu iki konuda Merkez Bankası yönetiminin not aldığı ifade ediliyor.

BÜYÜK MONTANLI YP KREDİLERE YÜZDE 2 AYARI

Bloomberg HT’nin edindiği bilgiye göre toplantıda üzerinde konuşulan bir diğer konu ise kredilere uygulanan yüzde 2 büyüme sınırı oldu. Bankacıların yüzde 2 sınırını zorlayan büyük montanlı yabancı para yatırım kredilerine dönük bir uyarlama talebinde bulundukları, bu talebin de değerlendirileceği yanıtını aldıkları öğrenildi.

Toplantıda TCMB yönetiminin ise program konusunda kararlılığını dile getirdiği öğrenildi. Rezerv artışının süreceği mesajını veren Merkez Bankası yöneticilerinin “İşler şu aşamada yolunda gitse de sorunlar tamamen ortadan kalkmış değil” sözleriyle ihtiyat mesajı verdiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
döviz Kur Korumalı Mevduat
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