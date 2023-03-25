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  4. Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat: 30 Eylül'e kadar geçerli! Muayenelerin yaptırılmasını teşvik için düzenleme geldi

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat: 30 Eylül'e kadar geçerli! Muayenelerin yaptırılmasını teşvik için düzenleme geldi

25.03.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Araç muayenelerinin yaptırılmasını teşvik etmek için düzenleme yapıldı. Buna göre araç muayene yaptırma süresini 12 Mart 2023 itibarıyla geçirmiş vatandaşlar 30 Eylül 2023'e kadar muayenelerini yaptırdıkları takdirde, her ay için hesaplanacak yüzde 5 fazla yerine aylık 0,75 olarak hesaplanan tutarı ödeyecek.

Yüzde 5 fazla yerine... Araç sahipleri dikkat: 30 Eylül'e kadar geçerli! Muayenelerin yaptırılmasını teşvik için düzenleme geldi

Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan "7440 Sayılı Kanunun 10'uncu Maddesinin Yedinci Fıkrasına (Araç Muayenelerine) Dair Tebliğ (Seri No: 1)" Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte son tarihin 30 Eylül 2023 olduğu, 'yüzde 5 fazla' ile ilgili düzenlemenin detayları...

AYLIK YÜZDE 0,75 ORANI ESAS ALINARAK HESAPLANACAK

Buna göre, Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenesini süresinde yaptırmamış olanların, 30 Eylül 2023'e kadar araç muayenelerini yaptırmaları durumunda, muayene süresi geçirilen her ay ve kesri için hesaplanması gereken yüzde 5 fazla yerine Kanun'un yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, Kanun'un yayımlandığı tarihten (yayımlandığı ay dahil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay ve kesri için aylık yüzde 0,75 oranı esas alınarak hesaplanacak.

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Söz konusu tutarın muayene ücreti ile ödenmesi halinde yüzde 5 fazlalar alınmayacak. (AA)

Vatandaşlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladı Vatandaşlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladı


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Vatandaşlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladıVatandaşlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımladı
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