Yüzde 500 zam isteyen dükkan sahibinden kiracısına: Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık

Pendik’te dükkan sahibi ile kiracısı arasında kira anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Dükkan sahibinin söylediklerini duyanlar ise kulaklarına inanamadı. Kiracısını "Eşinin dul kalmasını, çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık" diyerek tehdit eden dükkan sahibinin sözleri sosyal medyada tepki çekti.

KİRACI YÜZDE 50 TEKLİF ETTİ

Olay Pendik’te geçtiğimiz günlerde meydana geldi. İddiaya göre Ertuğrulgazi Mahallesinde dükkan sahibi ile kiracısı arasında anlaşmazlık yaşandı. Kiracı, mevcutta 10 bin TL olan kirasının yüzde 50 zam yapılarak 15 bin TL olmasını istedi.

DÜKKAN SAHİBİ 50 BİN İSTEDİ

Dükkan sahibi, kirasının 50 bin TL olmasını aksi takdirde kiracısının çıkmasını istedi. Dükkan sahibi ile kiracı arasında tartışma çıktı.

"EŞİNİN DUL KALMASINI İSTEMİYORSAN ÇIK"

Kiracısını çıkarmak isteyen dükkan sahibi tehditlerde bulunarak “Eşinin dul kalmasını istemiyorsan çık. Çocuklarının yetim kalmasını istemiyorsan çık” dedi. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





