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Yüzde 600 kârla satıyorlardı! Canlı yayında açıkladı: Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki indirim zincir marketlere yansıyacak mı?

13.08.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gıda enflasyonu yüzde 95’e dayanırken Tarım Kredi Marketleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile pazartesi günü etten, Ayçiçek yağına kadar 40 üründe indirim yapmaya hazırlanıyor. İndirimin zincir marketlerdeki fiyatlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, en büyük maliyet olan akaryakıt fiyatlarının gerilediğini ve bu sebeple fiyatların oralarda da geri çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yüzde 600 kârla satıyorlardı! Canlı yayında açıkladı: Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki indirim zincir marketlere yansıyacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde pazartesi gününden itibaren kırmızı et dahil, şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini açıklamıştı. Kararın ardından vatandaşlar indirimin zincir marketlere yansıyıp yansımayacağını merak ediyordu. Konuyla ilgili İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir’den yanıt geldi.

CNNTürk yayınında konuşan Ömer Demir, “Burada herhangi bir mal eksikliği yokken, gıdada darbe yapamaya çalıştılar. Devletin tarıma el koyması lazım. Biz özel sektörün eline düşersek yanarız. Var olan Ayçiçek yağını yok diyerek vatandaşı markete yönlendirdiler. Daha sonra karaborsa olarak 300 liraya vatandaşa Ayçiçek yağını sattılar” ifadelerini kullandı.

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“PİYASA NORMALE DÖNECEK”

‘Böyle bir serbest piyasa yok’ diyen Demir, “2 haftada 500 bin teneke yağ sattılar. 90 lira olan yağı 300 liraya sattılar. Burada bir vurgun var. 'Kooperatif marketlerinde indirim var' dedi devlet. Piyasa bununla birlikte normale dönecek” yorumunu yaptı.

TARIM KREDİ'DE YAPILAN İNDİRİM ZİNCİR MARKETLERE YANSIYACAK MI?

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En çok merak edilen konulardan bir tanesi indirimlerin zincir marketlere yansıyıp yansımayacağı olurken, Ömer Demir şu değerlendirmede bulundu:

“Olması lazım. Olması gerekiyor. Mazot 30 liraya çıktı. Nakliye arttı. Fiyatlarda yükselince 'biz zam yapmak zorunda kaldık' dediler. Şimdi akaryakıt geriledi. Peki bu düşüşe rağmen neden fiyatları aşağı düşürmüyorsunuz?”

“YÜZDE 600 KAZANÇ VAR, FİYATLARI DÜŞÜRMEK ZORUNDALAR”

Fiyatlar düşmeye başladığında herkes kulağının üzerine yatıyor. Devletin Tarım Kredi hamlesi bizim arzu ettiğimiz hamleydi. Bizim ürettiğimiz üründen yüzde 600'lük bir kazançla beraber tüketiciye satılıyor. Böyle bir ticaret olur mu? Böyle devam ederse onlar da fiyatı düşürmek zorundalar.

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“YAPTIRIMLAR AĞIRLAŞTIKÇA FIRSATÇILAR ARADAN ÇIKACAK”

Biz böyle rakamları gördükçe üretim şevkimiz kırılıyor. Fiyatlarda çok büyük fark var. Bunun adı resmen vurgun. Benden alacaksın 7 liraya satacaksın 20 liraya... Böyle bir ticaret yok. Böyle bir düzen olmaz. Devlet işe el attı. Buna ağır yaptırım getirecekler. Yaptırımlar ağırlaştıkça bu fırsatçılar aradan çıkacaktır."


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SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
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