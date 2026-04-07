Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, internet ortamındaki katalog suçlara yönelik erişim engeli getirilmesi kararlarında ilk sırayı yüzde 62 ile ‘kumar oynanması için yer ve imkân sağlama’nın aldığını bildirdi.

Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5651 sayılı ‘İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da sayılan katalog suçlar kapsamındaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi! 1

İHBAR EDİLEBİLİYOR

İnternet kullanıcılarının, yasa dışı faaliyetleri ve zararlı gördükleri içerikleri iki koldan devletin ilgili birimlerine iletebildiğini belirten Uraloğlu, şu cümleleri kullandı:

"Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) bu alanda faaliyetler yürütülüyor. Vatandaşlarımız internet ortamında karşılaştıkları yasa dışı ve zararlı içeriklere yönelik şikayetlerini 'ihbarweb.org.tr' internet sitesi ve 'Alo 141-Güvenli İnternet Destek Hattı' üzerinden gerçekleştirebiliyor"

ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLÜYOR

Uraloğlu, kanun kapsamında, internet aktörleri ve paydaşlarla koordineli olarak bu alanın yasa dışı ve zararlı içeriklerine karşı mücadele edildiğini, dünya örneklerinde olduğu gibi internetin güvenli kullanımını sağlamaya ve bilişim şuurunu geliştirmeye yönelik bilinçlendirme ve farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü söyledi.
Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi! 2

EN SIK ÖNE ÇIKAN SUÇLAR…

İhbarların, internet ortamında yapılan yayınlar aracılığıyla işlenen suçlarla mücadeleye yönelik 5651 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde teknik ve hukuki açıdan incelendiğini vurgulayan Uraloğlu, "Bu kanun kapsamında en sık öne çıkan suç türleri intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar olarak sıralanıyor" diye konuştu.
Uraloğlu, bu suçlara ilişkin içeriklerin mahkemeler veya ilgili idari birimler gibi yetkili kurumlarca tespit edildiğinde erişim engeli kararı verilebildiğine, içeriğin kaldırılmasının istenebildiğine işaret ederek, burada amacın zararlı içeriğin hızlı şekilde yayılmasının önlenmesi olduğunu anlattı.

Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi! 3

LİSTENİN BAŞINDA: KUMAR VE MÜSTEHCENLİK

5651 sayılı Kanun'da sayılan katalog suçlar kapsamında, BTK tarafından erişim engeli getirme kararlarının yüzde 99,9'unu çocukların cinsel istismarı, fuhuş, müstehcenlik, yasa dışı bahis ve kumar suçları oluşturduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Mart 2026 itibarıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından resen ve idari tedbir olarak uygulanan erişimin engellenmesi kararlarının suç türlerine göre oransal dağılımında ilk sırada yüzde 62 ile kumar oynanması için yer ve imkan sağlama yer aldı. Bu alanı yüzde 24,76 ile müstehcenlik, yüzde 11,41 ile fuhuş, yüzde 1,11 ile yasa dışı bahis, yüzde 0,62 ile çocukların cinsel istismarı, yüzde 0,07 ile uyuşturucu ve uyarıcı madde, yüzde 0,03 ile sağlık için tehlikeli madde temini, yüzde 0,01 ile Atatürk aleyhine işlenen suçlar, yüzde 0,01 ile intihara yönlendirme izledi"

Yüzde 62 ile ilk sırada: Erişim engeli getirildi! 4

Uraloğlu, yaptıkları çalışmalarla bu gibi içeriklerden toplumun bütün kesimini korumayı planladıklarına dikkati çekerek, özellikle dolandırıcılık, bahis ve kumar gibi yasa dışı amaçlarla gönderilen ve toplumda korku ya da paniğe neden olan mesajların engellenmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu sözlerine ekledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Rümeysa Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

