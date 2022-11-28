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Yüzde 70 zamlanmıştı! Ucuz su almak isteyen vatandaşlar akın etti

28.11.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de şebeke suyuna gelen yüzde 70’lik zam geldi. Zamlar sonrası çözüm arayan birçok kişi, soğuk havaya rağmen kentteki su yükleme noktalarına akın ettiler.

Yüzde 70 zamlanmıştı! Ucuz su almak isteyen vatandaşlar akın etti

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan şebeke suyuna zam kararı, kentteki su yükleme noktalarında günlerdir yoğunluk oluşmasına neden oluyor.

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Alınan karara göre metreküpü 5,29 TL olan şebeke suyunun fiyatı 9,64 TL’ye, atık su bedeli ise 2,64 TL’den 3,86 TL’ye yükseldi. Son birkaç günün her saatinde sumatikler önünde gözlenen kuyruk, uygulamanın başlayacağı dün gece saat 24.00’e kadar devam etti.

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Mevcut tarifenin geçerli olduğu son dakikaya kadar ucuz su almak isteyen vatandaşlar, su yükleme noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Ucuz su alma umudu ile sıraya giren vatandaşlar, soğuk havaya rağmen gece saatlerine kadar bekleyişlerini sürdürdü. (İHA)


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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir içme suyu

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