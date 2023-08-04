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Yüzde 73’ten fazla… İstanbul için dikkat çeken veri: 3.448 lira artışla 38.828 lira oldu

04.08.2023 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayında İstanbul'da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. Maliyet bir önceki ay olan Haziran’a göre 3.448 lira arttı.

Yüzde 73’ten fazla… İstanbul için dikkat çeken veri: 3.448 lira artışla 38.828 lira oldu

İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 73.24 arttı. Megakent'te dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı.

İstanbul Planlama Ajansı’nın araştırmasına göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 9.75, bir önceki yılın Aralık ayına göre ise yüzde 40.69 oranında arttı.

TÜRK LİRASI (327)

Bir önceki yılın Temmuz ayına göre ise İstanbul’da yaşam maliyetinin yıllık (son 12 ay) artış oranı yüzde 73.24 olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 38.828 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti, geçtiğimiz aya göre 3.448 lira arttı.


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