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Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaş veren iş ilanları için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.04.2020 14:01 | Son Güncelleme

İŞKUR iş arayanlar için yüzlerce iş ilanı yayınlanmayı sürdürüyor. Aralıklı olarak her sektör ve mesleği kapsayacak şekilde güncel iş ilanları yayınlanıyor. Vatandaşların iş ilanlarına ulaşması ve başvurularını iletmesi için online hizmetler sunuluyor. Zorlu işsizlik mücadelesine çare olmak isteyen İŞKUR üzerinden vatandaşlar kendilerine en uygun iş ilanlarını görüntüleyebiliyor.

Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaş veren iş ilanları için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye'nin en köklü ve işlevsel kurumlarından biri olarak bilinmektedir. Ülkemizde istihdam politikalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kurulan İŞKUR, iş arayan ve işverenlerin arasındaki bağlantıyı kuran yegane kurumdur. İş verenlerin kendi sistemi üzerinde iş ilanlarını yayınlamasına imkan veren İŞKUR aynı sistem aracılığıyla iş arayanların başvuru yapmasına olanak vermektedir.

İŞKUR'un e-şubesi üzerinden üye olduktan sonra iş arayanlar yayınlanan güncel ilanların detaylarını görüntüleyebilir ve önceden oluşturdukları öz geçmişlerini ilan üzerinden işverenlere gönderebilirler. Peki İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? Bu ilanlara başvuru nasıl yapılır? Başvuruların son durumunu sorgulamak mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Belirlenen aralıklar ile yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapmak vatandaşların bir tık kadar uzağına getirilmiştir. Kişilerin İŞKUR'un e-şubesinden iş ilanlarını görüntüleyip başvurularını yapabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydının oluşturulması gerekir.

İş arayan kaydı şahsen İŞKUR şubelerine başvuru yaparak ya da İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden gerçekleştirilir.
İş arayan kaydı ile İŞKUR'un e-şubesine giriş yapanlar güncel iş ilanlarına göz atabilirler. Açık iş ilanları sayfası üzerinde pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı bilgilerinin eklenmesinden sonra filtreleme özelliği devreye girer. Eğer filtreleme özelliğinin kullanılması istenmiyorsa bu kısmın boş bırakılması önemlidir.
Filtreleme özelliğinin hemen altında ise daha genel çalışma yeri, ülke, il ve ilçe bilgilerin eklenmesi gerekir.
Daha önceki tarihlerde yayınlanan özel bir iş ilanı aranıyorsa; ilan no ve ilan tarihi bilgilerinin eklenmesi şarttır.
Kişilerin kendi kriterlerine uygun ilanlara ulaşım sağlayabilmesi için meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi boşlukların doldurulması gereklidir.
Gerekli olan bütün bilgilerin girilmesinden sonra sayfanın en alt kısmında bulunan "ara" yazısına basılarak sonuç ekranın görüntülenmesi beklenir.

İŞKUR İŞ İLANLARINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

İŞKUR iş arayan girişi ile sisteme erişim sağlayan vatandaşlar için güncel iş ilanları ile kişiye uygun ilanlarının görüntülenmesine izin verilir. "Bana uygun ilanlar" sekmesi tamamen kişilerin üyelik sırasında girmiş olduğu öz geçmiş bilgileri ışığında oluşturulur.

Güncel iş ilanları ya da kişiye uygun ilanların görüntülendiği sonuç ekranından başvurular iletilebilir. İş arayanların sonuç ekranında istedikleri ilanın üzerine tıklayarak detaylarını görmesine izin verilmiştir. İş ilanlarının üzerine tıklandığı zaman detaylarla birlikte "başvur" seçeneği de iş arayanlara sunulmuştur.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İŞKUR'un resmi web sitesi üzerinden güncel ve kişiye uygun ilanlar için başvurular iletilebilir. Başvurunun sonucuna ulaşmak için ise; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından oluşturulan "İş Başvurusu Sorgulama" sayfası kullanılır.

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