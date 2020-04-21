Yüzlerce yeni ilan yayınlandı! 5000 TL maaş veren iş ilanları için...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Türkiye'nin en köklü ve işlevsel kurumlarından biri olarak bilinmektedir. Ülkemizde istihdam politikalarının belirlenmesi ve düzenlenmesi amacıyla kurulan İŞKUR, iş arayan ve işverenlerin arasındaki bağlantıyı kuran yegane kurumdur. İş verenlerin kendi sistemi üzerinde iş ilanlarını yayınlamasına imkan veren İŞKUR aynı sistem aracılığıyla iş arayanların başvuru yapmasına olanak vermektedir.

İŞKUR'un e-şubesi üzerinden üye olduktan sonra iş arayanlar yayınlanan güncel ilanların detaylarını görüntüleyebilir ve önceden oluşturdukları öz geçmişlerini ilan üzerinden işverenlere gönderebilirler. Peki İŞKUR ilanları nasıl takip edilir? Bu ilanlara başvuru nasıl yapılır? Başvuruların son durumunu sorgulamak mümkün müdür? İşte, İŞKUR'un güncel iş ilanlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

İŞKUR İLANLARI NASIL TAKİP EDİLİR?

Belirlenen aralıklar ile yayınlanan güncel iş ilanlarına başvuru yapmak vatandaşların bir tık kadar uzağına getirilmiştir. Kişilerin İŞKUR'un e-şubesinden iş ilanlarını görüntüleyip başvurularını yapabilmesi için ilk adımda iş arayan kaydının oluşturulması gerekir.