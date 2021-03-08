Kadın kasap olur mu demeyin, 400 kadın kasap her gün tonlarca et işliyor!

Türkiye genelinde 200’ü aşkın şubesi, 10 bin çalışanı bulunan Köfteci Yusuf tesislerinde üretilen etler 400 kadın kasabın elinden geçiyor. Firma genelinde 10 bin işçinin 6 binden fazlasını kadınlar oluşturuyor. Tesislerde ise 700 çalışandan 400’ü kadın. Karkas etleri bir çırpıda elden ele parçalara ayıran kadınlar, mesleklerini severek yaptıklarını ve çok da zor olmadığını söylüyor. Her gün 150 ton etin işlendiği tesislerden çıkan ürünler Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırılıyor. Köfteci Yusuf, sadece kasap kadınlara değil, muhasebeden çağrı merkezine, garsonlardan kasiyerlere kadar üretimin her alanında kadınlara istihdam sağlıyor. ŞAŞILACAK DERECEDE KADIN İSTİHDAMI VAR Firmadaveteriner hekim olarak çalışan Melek Erkal, “İlk iş hayatıma burada başladım. Buradaki kadın istihdamını görünce çok şaşırdım. Burada 10 bin çalışanın yüzde 65’i kadın. Fabrikanın da çok büyük bir bölümü kadın kasaptan oluşuyor. Daha önce böyle bir ortamı hiç görmedim. Kadın kasap kavramını da burada görmüş oldum. Biz Köfteci Yusuf ailesi olarak ‘Kadın yapabilir mi?’ kavramını çok geride bıraktık. Burada ürün işlemeden kasaba, şube müdürlerinden operasyon ekiplerine kadar her alanda kadın çalışanlar çok fazla. Ben burada veteriner hekim olarak çalışıyorum. Burada eğitimli veya eğitimsiz, genç veya yaşlı birçok insan istihdam edilmekte” şeklinde konuştu.

'HERGÜN TONLARCA ET KESİYORUZ' Gıda Mühendisi İrem Akın , 2 yıldır firmada çalıştığını ifade ederek, “Profesyonel hayatta kadınların ilerlemesinin önünü açan bu firmada görev almaktan çok mutluyum. Bütün kadınların Kadınlar Günü Kutlu olsun” dedi. Tekne alan kadın girişimcinin yaptığı iş dikkat çekti! 6 senedir tesislerde kasaplık yapan Ayşe Kacal, “6 seneden beri burada çalışıyorum. 3 çocuğumu okutuyorum. Kısmetse 3 sene sonra emekli olacağım. Bu tesislerde kadın emeği çok. Kadın emeği çok olduğu için Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Severek işimizi yapıyoruz. Hiçbir zorluğu yok. Alıştık artık. Günde tonlarca et kesiyoruz. İhtiyaç ne kadarsa o kadar et kesiyoruz” dedi. Ürünleri anne eli değişmiş gibi hazırladıklarını dile getiren Nagihan Sevim, “İşimizi severek yapıyoruz. Ürünlerimize anne eli değmişçesine özenle ve sevgiyle üretiyoruz. Çalışmaya başladığımdan beri kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. 5 yıldır bu şirkette görev almaktayım” diye konuştu. 'KENDİME GÜVENİM GELDİ' Fatma Tüysüz de 5 yıldır tesislerde çalıştığını anlatarak, “Kadınların ayakta durması için bu firma gerçekten büyük bir şans oldu. 5 senedir burada çalışıyorum. Buradan kazandığım para ile çocuklarımı okuttum. Üniversite okuyan oğlum mühendis oldu. Her kadın çalışmalı” ifadelerini kullandı.