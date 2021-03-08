Tekne alan kadın girişimcinin yaptığı iş dikkat çekti!

8 kişilik teknede sosyal mesafe kurallarına uyularak hazırlanan koltuklarda oturan 4 kadın, Marmara Deniz'inde gönüllerince balık tuttu. Oltaya takılan avlanması yasak küçük boyutlu balıklar denize bırakılırken, ağırlıklı olarak hamsi ve istavrit tutuldu.

Oya Doğan, hobilerinin arasında balık tutmak olduğuna dikkat çekerek, “Biz tatil beldesinde gezerken, baba kızın işlettiği tekne ile karşılaştık. O zaman bende bu fikir uyandı. Kayığı olan balığa çıkıyor. Kadınlar eşi olmadan çok fazla balığa çıkamıyor. Bizim teknemize kadınlar grup olarak gelebiliyorlar. Kendi aralarında sosyal mesafe ve maskeye uyarak sohbetlerini edip denizde balık tutabiliyor. Kadın için terapi gibi oluyor. Biz bu turları sadece kadınlara değil, baba çocuk olsun, yetişkin erkekler olsun, herkes için düzenliyoruz” dedi.

Teknenin sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde hazırlandığını ifade eden Doğan, “Koltuklarımız aralıklı ve kurallara uyuyoruz. Pandemi sürecinde insanlar evlerine kapandı, sıkıldı. Bunun için de bu tür faaliyetleri arar oldular. Denizin ortasında balık tutmak rahatlatıyor, insanlara terapi oluyor” diye konuştu.