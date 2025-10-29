FİNANS

Zam bekleniyor! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (29 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatları son durum! Benzin zammı ve motorin zammı var mı? Benzin ve motorine zam gelecek mi? Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkiliyor. Araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşanarak akaryakıtta zam beklentisi haberi geldi. Peki, hangi akaryakıt ürününe zam olacak? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Hande Dağ

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam beklentisi haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzine zam mı geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 29 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?", "Benzine zam mı gelecek?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre; benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre; resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağının ise yarın belli olacağı belirtildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

  • Benzin: 52.34 TL/LT
  • Motorin: 55.44 TL/LT
  • LPG: 27.71 TL/LT

ANADOLU YAKASI

  • Benzin: 52.18 TL/LT
  • Motorin: 55.31 TL/LT
  • LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.17 TL/LT
  • Motorin: 56.46 TL/LT
  • LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 53.52 TL/LT
  • Motorin: 56.77 TL/LT
  • Otogaz: 27.53 TL/LT
AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
55.43
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
52.31
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
28.21
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.71
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.13
Gazyağı
47.36
