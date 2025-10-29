Zam bekleniyor! Yeni akaryakıt fiyatları ile tabela değişiyor (29 Ekim 2025 Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Benzin zammı son dakika... Akaryakıt fiyatları Brent petrol fiyatlarındaki ve kurdaki hareketlilik ile küresel gelişmelere bağlı olarak değişmeye devam ediyor. Son olarak akaryakıt fiyatlarında bir zam beklentisi haberi geldi. Peki, akaryakıtta zam hangi üründe olacak? Benzine zam mı geliyor? Motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı kaç TL? Benzin fiyatı ve motorin fiyatı 29 Ekim 2025 Çarşamba ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir 29 Ekim 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları...

Milyonlarca araç sahibi "Bugün benzin ne kadar?", "Motorin fiyatı kaç TL?", "Benzin fiyatı kaç TL", "Bugün motorin ne kadar?", "Benzine zam mı gelecek?" ve "Benzin ve motorine zam ya da indirim var mı?" sorularının yanıtını merak ediyor.

BENZİNE ZAM VAR MI?

NTV'de yer alan habere göre; benzin grubunda 85 kuruşluk fiyat artışı beklentisi ortaya çıktı. Aktarılan bilgilere göre; resmi tatil olmasından dolayı bugün fiyat değişikliği gerçekleşmeyecek. Zammın olup olmayacağının ise yarın belli olacağı belirtildi.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (29 EKİM 2025 ÇARŞAMBA)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

ANADOLU YAKASI

Benzin: 52.18 TL/LT

Motorin: 55.31 TL/LT

LPG: 27.08 TL/LT

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 53.17 TL/LT

Motorin: 56.46 TL/LT

LPG: 27.60 TL/LT

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI