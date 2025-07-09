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Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarında yeni bir zam beklentisi konuşuluyordu, beklenen zam gerçekleşti. Peki, yeni zam hangi akaryakıt ürününe ve ne kadar geldi? Motorin fiyatlarında değişim tabelaya yansıdı. Motorin zammı ne kadar oldu? Benzin ve motorin fiyatında son durum ne? 9 Temmuz 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Araç sürücüleri akaryakıt tabelasındaki fiyatları takip etmeye devam ederken fiyatlar her geçen gün değişmeye devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe yeni bir zam daha geldi. İşte yeni zam ve benzin ve motorin fiyatında son durum...

Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 1

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıtıldı.

Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 2

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL
Motorin litre fiyatı: 53.56 TL
LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL
Motorin litre fiyatı: 53.45 TL
LPG litre fiyatı: 25.46 TL

Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 3

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.91 TL
Motorin: 54.44 TL
LPG: 25.96 TL

Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları) 4

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.24 TL
Motorin: 54.78 TL
LPG: 25.91 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
53.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
51.21
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
27.07
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
35.7
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
31.3
Gazyağı
43.21
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