Zam geldi! Akaryakıt tabelasında yeni rakamlar (9 Temmuz Çarşamba benzin - motorin fiyatları)

Araç sürücüleri akaryakıt tabelasındaki fiyatları takip etmeye devam ederken fiyatlar her geçen gün değişmeye devam ediyor. Son olarak bir akaryakıt ürününe yeni bir zam daha geldi. İşte yeni zam ve benzin ve motorin fiyatında son durum...

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş zam yapıldı. Motorinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruşluk zam, pompa fiyatlarına yansıtıldı.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (9 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.22 TL

Motorin litre fiyatı: 53.56 TL

LPG litre fiyatı: 26.06 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin litre fiyatı: 51.08 TL

Motorin litre fiyatı: 53.45 TL

LPG litre fiyatı: 25.46 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 51.91 TL

Motorin: 54.44 TL

LPG: 25.96 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 52.24 TL

Motorin: 54.78 TL

LPG: 25.91 TL