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Zam geldi, diğer zam da yolda! Yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (14 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatları ne oldu? Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik akaryakıt tabelasına etki etmeye devam ediyor. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzine zam geldi. Şimdi ise motorine zam bekleniyor. Peki, benzin zammı ne kadar oldu, motorine ne kadar zam gelecek? 14 Mayıs 2025 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Zam geldi, diğer zam da yolda! Yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (14 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. İşte benzin ve motorin zammında son durum...

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BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına ortalama 1,5 TL zam geldi. Zam akaryakıt tabelasına yansıdı. Zam sonrası gözler motorinin litre fiyatı çevrildi.

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MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatında da bu geceden (15 Mayıs) geçerli olmak üzere 1,30 TL'lik artış bekleniyor.

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BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
46.8
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
25.28
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
30.5
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
26.47
Gazyağı
37.27
Hissenet
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benzin motorin benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları
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