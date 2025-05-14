Zam geldi, diğer zam da yolda! Yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (14 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. İşte benzin ve motorin zammında son durum...

BENZİNE ZAM GELDİ

Benzinin litre fiyatına ortalama 1,5 TL zam geldi. Zam akaryakıt tabelasına yansıdı. Zam sonrası gözler motorinin litre fiyatı çevrildi.

MOTORİNE ZAM GELECEK Mİ?

Motorin fiyatında da bu geceden (15 Mayıs) geçerli olmak üzere 1,30 TL'lik artış bekleniyor.

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (14 MAYIS 2025 ÇARŞAMBA)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.79 TL

Motorin litre fiyatı: 44.22 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 46.65 TL

Motorin litre fiyatı: 44.11 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.43 TL

Motorin litre fiyatı: 45.05 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 47.77 TL

Motorin litre fiyatı: 45.38 TL