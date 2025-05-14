Zam geldi, diğer zam da yolda! Yeni akaryakıt fiyatları tabelaya yansıdı! (14 Mayıs Çarşamba güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha yaşandı. İşte benzin ve motorin zammında son durum...
Benzinin litre fiyatına ortalama 1,5 TL zam geldi. Zam akaryakıt tabelasına yansıdı. Zam sonrası gözler motorinin litre fiyatı çevrildi.
Motorin fiyatında da bu geceden (15 Mayıs) geçerli olmak üzere 1,30 TL'lik artış bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.79 TL
Motorin litre fiyatı: 44.22 TL
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 46.65 TL
Motorin litre fiyatı: 44.11 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.43 TL
Motorin litre fiyatı: 45.05 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 47.77 TL
Motorin litre fiyatı: 45.38 TL
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