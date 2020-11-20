FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zam geldi! Dilimi 3,24 TL'ye kilosu 180 TL'ye yükseldi

Zam geldi! Dilimi 3,24 TL'ye kilosu 180 TL'ye yükseldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.11.2020 15:42 | Son Güncelleme

Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 170 TL'den 180 TL’ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi ise, 3,24 lira oldu.

Zam geldi! Dilimi 3,24 TL'ye kilosu 180 TL'ye yükseldi

Kayseri'de antrikot, bonfile, sırt, kapak, şekerpare, dilme ve omuz gibi büyükbaşın 7 farklı noktasından yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçirilerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir kaynaklarından olan pastırmanın fiyatında artış yaşandı. Büyükbaşın sırt kısmından hazırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 170 TL’den 180 TL’ye çıktı. Pastırma satıcıları, antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3,24 TL'den satıyor.

kayseride-pastirmanin-dilimi-324-tl-oldu_2451_dhaphoto2

Kayseri’de yaklaşık 50 yıldır pastırmacılık yapan Osman Nuri Öztürk, pastırmanın Kayseri’ye has bir lezzet olduğunu belirterek "Pastırma Kayseri’ye 1600’lü yıllarda yurt edinmiş ve iklimiyle beraber ileri gelen ustalarımızla Kayseri'nin yöresel bir lezzeti olmuştur. Pandemiyle beraber ilk zamanlarda pastırma satışında bir azalma olmuştu sonrasında ise artış gerçekleşti. Şimdi ise, gayet güzel seyrinde bir satış söz konusu" diye konuştu.

Ellerinde 10 çeşit pastırma olduğunu belirten Öztürk, "Pastırma fiyatlarımız 140 TL'den başlıyor 190 TL'ye kadar çıkıyor. Pastırmanın 0,18 gram dilimi 3,24 TL’den satılıyor. Fiyat, etin bölgesine göre değişiyor. Şu anda elimizdeki en yüksek fiyatlı pastırma, bonfile etinden yapılan kuş gömü pastırmadır. En değerli pastırma olan, bonfile pastırmanın kilosu da 190 TL’ye satılıyor" ifadelerini kullandı. Pastırma fiyatlarındaki artışa da değinen Öztürk, geçen yıla oranla pastırma fiyatlarında yaklaşık yüzde 10’luk bir artış yaşandığını sözlerine ekledi.

KAYNAK:DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler Geçmişten günümüze yaşayan en seksi erkekler
3600 ek göstergede son durum ne?3600 ek göstergede son durum ne?
KYK borcu banka blokesi nasıl kalkar?KYK borcu banka blokesi nasıl kalkar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama
Kreş ve anaokulları tatil olacak mı? MEB'den açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz artışına ilk yorum
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Merkez Bankası'ndan yeni adım
Ünlü yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Ünlü yatırımcıdan Türkiye açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Benzin ve dizel araç satışı yasaklanacak
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Şimdi paraya para demiyor: Kilosu 50 bin TL
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi
Okuyucu Yorumları 1 yorum
kilosunu 500 yapın düz olsun . kokusunu satın poşetleyip
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faiz kararı sonrasında altın ve doların seyri... Uzmandan gram altın içi 420 TL tahmini! Dolar/TL ne olacak? Dolar düşecek mi, yükselecek mi?
Uzmandan gram altın için 420 TL tahmini!
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası'na destek açıklaması
Bakan Elvan'dan Merkez Bankası'na destek açıklaması
Marketlerden önemli uyarı: Depolarda yeteri kadar ürün var, telaşa kapılmayın
Vatandaşa önemli uyarı: Telaşa kapılmayın
Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor
Yatırımcılar konut kredilerindeki faizlerin düşmesini bekliyor
3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Bakan Elvan'dan açıklama! 3600 ek göstergede son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?
3600 ek göstergede son durum ne?
Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2020... Adalet Bakanlığı 10 bin personel alımı tarihi bitiyor! Adalet Bakanlığı açık kadro listesi!
Personel alım başvuruları bitiyor!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.