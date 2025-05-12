FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zam geliyor, tarih belli oldu! Akaryakıtta tabela yine değişiyor (12 Mayıs Pazartesi güncel benzin - motorin fiyatları)

Döviz kurlarındaki hareketlilik ve artan petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarına etki etmeye devam ediyor. Son olarak yeniden akaryakıtta tabelanın değişeceği öğrenildi. Buna göre; benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyor. Peki, 12 Mayıs 2025 Pazartesi güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, İzmir, Ankara benzin ve motorin fiyatları...

Zam geliyor, tarih belli oldu! Akaryakıtta tabela yine değişiyor (12 Mayıs Pazartesi güncel benzin - motorin fiyatları)
Hande Dağ

Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu.

thumbs_b_c_b8d00b3d00efe7da853da3806ae36964

BENZİN VE MOTORİNE ZAM

NTV'de yer alan habere göre; benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor.

thumbs_b_c_30d701f6327c5d3e7683c7f96d239177

BENZİN VE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi bekleniyor.

Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.

thumbs_b_c_a6088c13b97a6113e2c0dcc70b1c81c7

BENZİN, MOTORİN, LPG GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (12 MAYIS 2025 PAZARTESİ)

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,27 TL

Motorin litre fiyatı: 44,20 TL

LPG litre fiyatı: 26,19 TL

Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 45,12 TL

Motorin litre fiyatı: 44.08 TL

LPG litre fiyatı: 25,59 TL

thumbs_b_c_eccef1093a3c3d3ef98a640f8fcad460

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 45,90 TL

Motorin litre fiyatı: 45,02 TL

LPG litre fiyatı: 26,09 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 46,24 TL

Motorin litre fiyatı: 45,35 TL

LPG litre fiyatı: 26,04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
44.18
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
45.25
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
23.73
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.21
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
25.46
Gazyağı
37.27
Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sermaye piyasalarında coşkuyla karşılandıÇin ve ABD ticaret görüşmelerinde ilerleme sermaye piyasalarında coşkuyla karşılandı
Altın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladıAltın sert düştü, uzman isim 'O rakamın altı görünmedikçe...' diyerek açıkladı

Anahtar Kelimeler:
benzin benzin zammı Motorin zammı akaryakıt fiyatları benzin fiyatı benzine zam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği Kevin De Bruyne imzaya geliyor! Her konuda anlaşma sağladılar

Hastalığı açıklandı, gösteri ertelendi

Hastalığı açıklandı, gösteri ertelendi

PKK'nın kararı sonrası merak ediliyordu! Yakından görüntülendi

PKK'nın kararı sonrası merak ediliyordu! Yakından görüntülendi

Peynir deyince akıllara onlar geliyordu! İki dev şirkete fiyat manipülasyonu soruşturması

Peynir deyince akıllara onlar geliyordu! İki dev şirkete fiyat manipülasyonu soruşturması

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

En çok merak edilen soru: PKK’lı teröristler hangi ülkelere gidecek?

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.