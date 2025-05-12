Zam geliyor, tarih belli oldu! Akaryakıtta tabela yine değişiyor (12 Mayıs Pazartesi güncel benzin - motorin fiyatları)

Benzine zam gelecek mi? Motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatlarında son durum! Akaryakıtta tabela, Brent petrol fiyatı ve döviz kurundaki hareketlilik sebebiyle sık sık değişiyor. Son olarak akaryakıt fiyatları ile ilgili araç sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme daha oldu.
NTV'de yer alan habere göre; benzine 14 Mayıs 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs 2025 tarihinden itibaren 1.3 lira zam gelmesi bekleniyor.
İstanbul'da benzinin 46.77 liraya, Ankara'da 47.4 liraya, İzmir'de ise 47.74 liraya yükselmesi bekleniyor.
Motorinin İstanbul'da 45.5 liraya, Ankara'da 46.32 liraya, İzmir'de ise 46.65 liraya çıkması bekleniyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Avrupa Yakası
Benzin litre fiyatı: 45,27 TL
Motorin litre fiyatı: 44,20 TL
LPG litre fiyatı: 26,19 TL
Anadolu Yakası
Benzin litre fiyatı: 45,12 TL
Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
LPG litre fiyatı: 25,59 TL
ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 45,90 TL
Motorin litre fiyatı: 45,02 TL
LPG litre fiyatı: 26,09 TL
İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 46,24 TL
Motorin litre fiyatı: 45,35 TL
LPG litre fiyatı: 26,04 TL
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