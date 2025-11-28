FİNANS

Zam gelmeyecek: Yeni yıla kadar fiyatı sabitlendi

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Güzeldere, kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabitlendiğini açıkladı. 31 Aralık tarihine kadar kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının sabit olacak. Peki, hangi marketlerde sabit fiyatlar geçerli olacak? İşte detaylar...

Ezgi Sivritepe

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güzeldere, İstanbul PERDER ile Et ve Süt Kurumu arasında yapılan protokol kapsamında, yıl sonuna kadar İstanbul'un tüm ilçelerinde tüketicilere ekonomik fiyatlarla kırmızı et ve tereyağı ulaştırılmaya devam edileceğini belirtti.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR SABİT!

Tüketicilerin ekonomik koşullar karşısında korunmasına destek olmak amacıyla kırmızı et ve tereyağı fiyatlarının 31 Aralık'a kadar sabitlendiğini belirten Güzeldere, "Bu kapsamda, İstanbul’un dört bir yanındaki üye zincir marketlerimiz aracılığıyla yıl sonuna kadar kilogramı 485 liradan dana kıyma, 510 liradan dana kuşbaşı sunacağız" şeklinde konuştu.

384 LİRADA SABİT KALACAK

Et ürünlerinde olduğu gibi tereyağının fiyatını da sabitleyerek yıl sonuna kadar 384 lira seviyesinden tüketiciye ulaştırmaya devam edeceklerini belirten Güzeldere, yerel marketlerin birçok ürün kategorisinde yürüttüğü indirim ve fiyat sabitleme kampanyalarıyla tüketiciyi enflasyona karşı korumayı amaçladığını kaydetti.
Et ve Süt Kurumu aracılığıyla tedarik edilen ürünler, Altun, Gökkuşağı, Show, Örnek, Birmar, Biçen, Happy Center, Kim, Onur Market, Anpa Gross, Snowy, Onur Hipermarket, Irmaklar, Sarıyer, Aypa, Birlik Gross, Rota, Karabağ, Deniz, Kılıç, Grup Gökkuşağı, Koçak, Çapan, Badem Grup, Nar, Mopaş, Hakmar, Ecemar, Gümüşekomar ve Show Gross'un şubeleri aracılığıyla tüketiciye ulaştırılıyor.

tereyağı kırmızı et market
