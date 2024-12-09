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Zam pazarlığına 24 saat kala DİSK'ten asgari ücret talebi: 33 bin 500 TL olmalı!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.12.2024 14:25
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Asgari ücret zam pazarlığının başlamasına 24 saatten az bir süre kala bir sendika daha 2025 asgari ücret talebini açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) bugün yayımladığı "Asgari Ücret Araştırması 2025" başlıklı raporunda asgari ücretin 33 bin 500 TL olması gerektiğinde vurgulandı. Yapılan açıklamada TÜİK'in belirlemiş olduğu 'yoksulluk sınırı' detayına atıfta bulunuldu.

Zam pazarlığına 24 saat kala DİSK'ten asgari ücret talebi: 33 bin 500 TL olmalı!

Asgari ücret zam pazarlığı yarın başlıyor. 7'den 70'e milyonları yakından ilgilendiren zam görüşmeleri öncesi bir sendika daha 2025 asgari ücret talebini açıkladı. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)(DİSK) bugün yayımladığı "Asgari Ücret Araştırması 2025" ile asgari ücrete dair istek ve taleplerini dile getirdi.

DİSK'İN ASGARİ ÜCRET TALEBİ BELLİ OLDU

DİSK-AR tarafından yapılan araştırmada, "Asgari ücret artışında yoksulluk sınırı bir kriter olarak dikkate alınmalı ve hanede iki çalışan olması varsayımından hareketle asgari ücret en az yoksulluk sınırının yarısı civarında olmalıdır" denildi.

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33 BİN 500 TL GÜNDEME GELDİ

Bu veri üzerinden hesaplandığında DİSK'in asgari ücret talebi yaklaşık 33 bin 500 TL'ye işaret etti.

Yüksek enflasyon koşullarında yılda bir kez asgari ücret belirlenmesi çalışanları kayba uğrattığı belirtilen araştırmada "Bu nedenle enflasyon tek haneli oranlara düşünceye kadar asgari ücretin yılda birkaç kez belirlenmesi zorunludur" ifadelerine yer verildi.

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TÜRK-İŞ YOKSULLUK SINIRINI 66 BİN 976 TL OLARAK BELİRLEMİŞTİ

TÜRK-İŞ tarafından yapılan açlık-yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarına göre kasım ayında sınırı 66 bin 976 olarak açıklanmıştı.

İLK TOPLANTI YARIN YAPILACAK

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını yarın saat 16.00'da yapacak.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç, yarın resmi olarak başlayacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki toplantıda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için TÜRK-İŞ temsil edecek.

İşveren heyetinin başkanlığını TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığını ise TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar yapacak.

Ağar'ın başkanlığındaki işçi heyetinde bu yıl aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayolları'nda taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven yer alacak.

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