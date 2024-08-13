FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zam yok gibi! Ocak ayında milyonları bekleyen tablo: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar... İlk rakamlar geldi

Zam yok gibi! Ocak ayında milyonları bekleyen tablo: SSK, Bağ-Kur, memur emeklisi ve memurlar... İlk rakamlar geldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
13.08.2024 08:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memurlar Temmuz ayı ile birlikte yeni maaşlarına kavuştu. Ancak daha 1 ay geçmişken milyonlar Ocak ayında alacağı zamma gözünü çevirdi. Bu kapsamda ilk tahminler de geldi ancak ortaya çıkan rakamlar hiç de iç açıcı değil. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışlarının yüzde 6 olarak uygulanacak olması ve enflasyondaki düşüş maaş zammını sadece yüzde 6 kadar oynatacak. SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 10 seviyelerinde gelecek. İşte detaylar...

Temmuz ayında 6 aylık enflasyon yüzde 24,73 çıkarken SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu oranda enflasyon artışı aldı. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışla birlikte yüzde 19,31 oranında artış aldılar. Ocak'ta ise hem memurlara hem de tüm emeklileri refah payı ile birlikte yüzde 49,25 artış yapılmış ve yıllık artış yüzde 86,16'yı bulmuştu. Temmuz enflasyonu ile birlikte 7 aylık oran ise yüzde 28,76 oldu.

dfşbl4

MERKEZ BANKASI’NIN ENFLASYON TAHMİNİ İPUCU VERDİ

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası yılın üçüncü enflasyon raporunu açıkladı. Raporda, daha önce yüzde 38 olarak öngörülen 2024 yıl sonu enflasyon tahmini aynen korundu. Enflasyon tahmininin üst bandı ise yüzde 42 olarak açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonda düşüş beklediklerini de söyleyerek tahminlerini değiştirmedi. Söz konusu yıl sonu tahminleri sonucunda emeklilerin ve memurların alabilecekleri zam oranları da hesaplanabiliyor. Yıl sonu için belirlenen yüzde 38 ve yüzde 42 oranlarına göre endeksteki değişim 6 aylık enflasyon oranlarını da veriyor.

MEMUR (7)

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ DİKKAT!

Yeni Asır’dan Faruk Erdem’in haberine göre, yıl sonunda Merkez Bankası'nın yüzde 38 oranındaki tahmini gerçekleşirse memurlar ve memur emeklileri enflasyon farkını çok küçük miktarda alacaklar. Memurlar ve memur emeklilerinin Ocak ayı toplu sözleşme artışları yüzde 6 olarak uygulanacak. Yüzde 38 oranındaki tahmine göre de memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkıyla birlikte artışları yüzde 6,62 oranında olacak. Eğer yüzde 42 oranındaki üst bant gerçekleşirse bu kez memurlar ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 9,70'i bulacak.

TÜRK LİRASI (374)

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI OCAK 2025’TE NE OLACAK?

Söz konusu iki tahmine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 6 aylık enflasyon artışları da hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri son 6 ayda oluşan enflasyon kadar artış alıyor. Buna göre de yüzde 38'lik tahmine göre 6 aylık enflasyon 10,65 oranında gerçekleşecek. Bu da emeklilerin artış oranını verecek. Yüzde 42 oranında üst banttaki enflasyon gerçekleşirse bu kez 6 aylık artış oranı yüzde 13,95 olacak.

fbm

KESİN RAKAM 3 OCAK'TA

Bu tahminler bu dönemde gerçekleşecek enflasyonlara göre yeniden hesaplanacak. Ancak kesin rakam 3 Ocak'ta açıklanacak Aralık enflasyonu ile birlikte ortaya çıkacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
memur zammı emekli zammı
En Çok Okunan Haberler
Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Türkiye Eskişehir'deki olayı konuşuyor... Her şeyi önceden planlamış!

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Bomba iddia... Selin Ciğerci'nin eski kocası Gökhan Çıra Survivor'ın yıldızıyla aşk yaşıyor

Zam yok gibi! Ocak ayında milyonları bekleyen tablo

Zam yok gibi! Ocak ayında milyonları bekleyen tablo

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Hem ons altın hem de gram altın tahmini

Dev bankadan dolar ve euro için yılsonu tahmini

Dev bankadan dolar ve euro için yılsonu tahmini

Fiyatlar düştü! O gelişmeyle... 'Piyasanın havası değişti'

Fiyatlar düştü! O gelişmeyle... 'Piyasanın havası değişti'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.