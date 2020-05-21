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Zaman daralıyor! 1000 TL'lik destekten faydalanmak için...

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.05.2020 12:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs sebebiyle zor durumda olan ihtiyaç sahibi kişilere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL maddi destek veriliyor. Pandemi yardımı için 3. faz başvuruları alınmaya başlandı. Temel ihtiyaçlarını sağlamakta zorlanan vatandaşlar bu destekten nasıl yararlanacağını merak ediyor. İşte 1000 TL destek hakkında bütün bilgiler…

Zaman daralıyor! 1000 TL'lik destekten faydalanmak için...

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bu virüs hem sağlığımızı hem de ekonomimizi olumsuz anlamda etkiliyor. İş yerlerine gidemeyen, dükkanlarını açamayan, geçinmek için yeterli geliri olmayan vatandaşlarımıza devlet çeşitli sosyal yardımlar ulaştırmaya çalışıyor. Bunların başında da 1000 TL'lik pandemi sosyal yardımı geliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşların dikkati bu yardımın üzerinde. Peki, bu destekten yararlanmak için ne yapmak gerekiyor, nasıl başvuru yapılıyor ve kimler talep edebiliyor? İşte tüm detaylar…

1000 TL DESTEK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Pandemi yardımı başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor.

Öncelikle T.C. kimlik numarası ile birlikte sisteme giriş yapmak gerekiyor.
Sonrasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetlerinden “Pandemi Sosyal Yardım Destek Ön Başvurusu” seçeneği işaretleniyor.
Burada bir başvuru formu açılıyor. Bu form eksiksiz ve doğru bir şekilde dolduruluyor.
Form tamamlandığında başvuru gerçekleşmiş oluyor.
Yoğunluğu önlemek adına vatandaşların kimlik numaralarındaki son rakama göre başvurular sistemden kabul ediliyor.

T.C. kimlik numarasının son hanesi;

0 olan kişiler Pazartesi,
2 olan kişiler Salı,
4 olan kişiler Çarşamba,
6 olan kişiler Perşembe,
8 olan kişiler Cuma günü başvuru yapabiliyor.
Ayrıca Cumartesi ve Pazar günleri de bütün vatandaşlar başvuru yapmaya devam edebiliyor. Başvuru süreci de yine e-Devlet üzerindeki başvuru sayfası ve "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

KİMLER 1000 TL DESTEK İÇİN BAŞVURU YAPAMIYOR?

Pandemi desteği kişi bazlı değil, hane bazlı değerlendiriliyor. Haneden yalnızca bir kişi bu destekten yararlanabiliyor. Aynı haneden birden fazla kişi başvuru yapmış olsa bile sadece bir kişinin başvurusu kabul ediliyor. Başvuru yapabilmek için de bazı durumlara uygun olmak gerekiyor. Ayrıca aşağıda belirtilen kapsamdaki vatandaşların da başvuruları kabul görmüyor:

Pandemi Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında 1000 TL destekten yararlanmış olanlar,
5510 sayılı kanunun 4/A maddesi kapsamına giren kamu işçileri,
5510 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamına giren memurlar,
Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişiler,
İŞKUR'dan işsizlik ödeneği alan vatandaşlar,
İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanan çalışanlar 1000 TL desteğinden yararlanamıyor.

1000 TL ALMAK İÇİN HERHANGİ BİR GELİR ŞARTI VAR MI?

Başvuru yapmak için herhangi bir gelir kıstası yok. Ancak e-Devlet sistemi üzerinden yapılan başvuru formlarında kişinin iş ve sosyal durumu, çocuk sayısı, gelir durumu, evinin kira olup olmadığı, kira ise ne kadar kira ödediği, en son gelen su, doğal gaz ve elektrik faturası tutarı, banka borç durumu gibi sorular yer alıyor. Bakanlık tarafından bu bilgilerin doğruluğu inceleniyor ve maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere gereken destek sağlanıyor.

PANDEMİ YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

1000 TL nakdi destek ön başvuruları devam ediyor. Bazı vatandaşların ödemeleri yapılmışken bütün vatandaşlara ne zaman ödeme yapılacağı henüz belli olmadı. Ön başvurular incelenip desteğe ihtiyacı olan vatandaşlar tespit edildikten sonra diğer ödemeler de sağlanacak.

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