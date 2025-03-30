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Zambiya'nın para birimi nedir? Zambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Ferhan Petek Ferhan Petek
30.03.2025 16:43
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Hem nüfusundaki yoğunluk hem de yüzölçümü nedeni ile dünya genelindeki en büyük ikinci kıta olan Afrika, dünya nüfusunun %15’lik oranına ev sahipliği yapar. Ayrıca üzerinde birçok ülke yer almaktadır. Güney bölümünde yer alan ülkelerden biri de Zambiya Cumhuriyeti’dir.

Zambiya'nın para birimi nedir? Zambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü

Zambiya, Afrika kıtasının güney kısmında yer alan ve denize kıyısı bulunmayan bir ülkedir. Ülke bu isim ile bağımsızlığını ilan etmeden önce Kuzey Rodezya adı ile bilinmektedir. 1924 yılından 1964’e kadar ülke bu isimle Birleşik Krallık sömürgesi olarak yaşam sürmüştür. Ancak ülke 24 Ekim 1964 tarihinde bağımsızlığını resmen ilan etmiştir.

Zambiya'nın para birimi nedir?

Zambiya adı ülkede yer alan Zambezi nehrinden gelmektedir. Bu nehir Afrika kıtasının dördüncü en büyük nehridir. Çıkış noktası Zambiya olan nehir, ülkenin doğu kısımlarından geçer. Ülkede toplam olarak 752.618 kilometrekarelik bir yüzölçümü bulunur. Nüfusu ise tahmini olarak 17.351.708 civarındadır.

Ülke genelinde iklim hafif tropikal özelliklere sahiptir. Yüksekliğine bağlı olarak sıcaklık değerleri ölçülür. Ülkede üç farklı mevsim yaşanır. Mayıs ve eylül ayları arasındaki süreçte soğuk ve kuru bir dönem yaşanır. Bu aylardaki ortalama sıcaklık dereceleri 15 derece ile 27 derece arasında değişkenlik gösterebilir. Zambiya’nın genelinde hakim bitki örtüsü olarak savan adındaki geniş çayırlık alanlar bulunur. Ülkedeki resmi para birimi ise Zambiya kvaçası'dır.

Zambiya'nın para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO 4217, açılımı Uluslararası Standartlar Teşkilatı olan ISO’nun para birimi kodu olarak da bilinir. ISO 4217 adı verilen para birimi standardı ile ülkelerin resmi olarak kabul görülen par birimlerine 3 hanesi bulunan para birimi kodları verilir. Para birimleri bu kod ile uluslararası finans alanında ve para piyasalarında işlem görür.

Zambiya’nın resmi olarak kabul edilen para birimi Zambiya kvaçası'dır. Zambiya kvaçası'nın ISO 4217 standartlarına göre belirlenmiş olan üç haneli kodu ZMK’dır. Bu para biriminin alt birimi ngwee’dır ve bir kwacha 1000 ngwee’ye karşılık gelir. Madeni paralar da vardır ancak enflasyon nedeni ile çok kullanılmaz.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Zambiya
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