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‘Zamlara son vermek altını ateşler…’ Perşembe ve Cuma gününe dikkat! Altın fiyatları için çarpıcı iki tahmin

31.07.2023 11:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları Fed faiz kararının ardından yatay bir seyirde yeni haftaya başlarken, bu hafta Perşembe ve Cuma günü kritik iki gün olarak öne çıkıyor. Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi? sorusu yatırımcının gündeminde kalmaya devam ederken iki uzman isimden çarpıcı birer yorum geldi. İşte 31 Temmuz 2023 Pazartesi Kapalıçarşı verileri ile güncel, anlık, canlı gram altın fiyatı, çeyrek altın, Cumhuriyet altını fiyatları ve haberin detayları…

‘Zamlara son vermek altını ateşler…’ Perşembe ve Cuma gününe dikkat! Altın fiyatları için çarpıcı iki tahmin

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) haftasını kayıpla tamamlayarak üç hafta sonra kırmızıya döndü. 1967 dolar/ons seviyesinden haftaya başlayan sarı maden, hafta boyu dalgalı bir bant içerisinde hareket etti. Fed faiz kararı öncesi alıcılı seyreden sarı maden, 1982 dolar/ons seviyesine kadar uzanarak seansın en yüksek seviyesini kaydetmiş oldu.

ONS ALTIN (18)

FED FAİZ KARARI ONS ALTINI GERİ ÇEKTİ

Fed ise beklendiği üzere 25 baz puan faiz artırım kararı alırken, karar sonrası basının sorularını cevaplayan Başkan Jerome Powell şahin tutumunu sürdürdü. Eylül ayından yeniden faiz artırım kararı alabileceklerini vurguladı. Enflasyonda yüzde 2 hedefine bağlılıklarını savunan başkan, enflasyonun dirençleri olabileceğini savundu. Altın ise şahin FED karşısında satış baskına maruz kalarak haftayı satıcılı tamamlamak durumunda kaldı. 1959 dolar/ons seviyesinden haftayı tamamlayan sarı maden, yüzde 0,1 kayıpla tamamladı.Tüm bu gelişmelerle ons altın fiyatı yeni haftada 1992 dolara geriledi.

ALTIN

GRAM ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK HIZ KESTİ

Gram altın fiyatı ise cuma günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.695 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından yatay seyirle 1.695 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.790 lira, Cumhuriyet altını 11.240 liradan satılıyor.

GRAM ALTIN (47)

PERŞEMBE VE CUMA KRİTİK GÜNLER

Piyasalar bu hafta da önemli verileri kucaklayacak. Yurt içinde 3 Ağustos Perşembe günü TÜİK tarafından Temmuz 2023 enflasyon verisi açıklanacak. Yurt dışı kanadında ise cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli olacak. Altın fiyatlarının seyri de bu iki gelişme ile daha önemli hale gelecek. “Enflasyon rakamının yüksek geleceğini tahmin ediyorum” diyerek piyasa tahmininde bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, “Beraberinde döviz kurlarında ve altın ve gümüş fiyatlarında TL bazında yükselişler görebiliriz” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (5)

“GERİ ÇEKİLMELER KALICI DEĞİL”

TV100’deki köşe yazısında, “Altının ve gümüşün ons fiyatlarında yatay seyir devam ediyor. Beklediğimiz bant aralıkları geçerli. Altının ons fiyatında (xau/usd) 1.935-1.985 dolar. Bu volatilite oldukça yüksek olabilir. Tüm enstrümanlarda geri çekilmelerin kalıcı olmayacağını, yükselişin devam edeceğini öngörüyorum” diyerek yatırımcıya uyarıda bulundu.

GRAM ALTIN (45)

“ENFLASYON DÜŞÜRÜLMEDEN ZAMLARA SON VERMEK ALTINI ATEŞLEYECEKTİR”

Adrian Day Asset Management Başkanı Adrian Day ise, Fed’in son açıklamalarını ve hala devam eden enflasyonu altın için yükseliş olarak gördüğünü dile getirerek, “Fed’in faiz artırım döngüsünün sonuna yaklaşıyoruz, ancak enflasyon oranı, yüksek petrol fiyatlarının ekonomiye yansıması, ulaşımı ve mağazalardaki çoğu ürünü etkilemesi nedeniyle birkaç ay içinde tersine dönüp tekrar yükselişe geçebilir. Enflasyon düşürülmeden zamlara son vermek altını ateşleyecektir” şeklinde değerlendirme yaptı.


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