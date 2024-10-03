Zamlarla başlayan eğitim öğretim yılının rekor sahibi öğrenci yurtları oldu... İşte o zam %50,4 büyüklüğünde oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon haber bültenindeki tablolarda değişikliğe gitti. Aylık bazda en yüksek artış, en fazla düşüş veya en az artış gösteren sınırlı sayıdaki seçilmiş temel başlıklar ve değişim oranlarına ilişkin 2 tablo yayından kaldırılırken, yerine Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması (COICOP) 5'li seviyede tüm temel başlıkları içeren yeni tablo kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda listedeki ürünlerin aylık değişimlerinin yanı sıra yıllık değişim oranları da tabloda yer aldı.

EĞİTİME ENFLASYON SEKTESİ!

Buna göre, geçen ay en fazla fiyat artışı yüzde 50,4 ile diğer konaklama hizmetlerinde (öğrenci yurtları) görüldü. Bu grubu yüzde 45,27 ile üniversite eğitimi izledi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yeni eğitim öğretim döneminde yurt ücretlerine yüzde 50 zam yaptı. 6 tipten oluşan KYK yurtlarında en düşük KYK ücreti 345 liradan 517 TL'ye, en yükseği ise 570 liradan 855 TL'ye çıktı.

%50 ZAM SONRASI FİYATLAR:

1'inci tip zam öncesi: 345 TL sonra: 517,50 TL

2'inci tip zam öncesi: 405 TL sonra: 607,50 TL

3'üncü tip zam öncesi: 405 TL sonra: 607,50 TL

4'üncü tip zam öncesi: 480 TL sonra: 720 TL

5'inci tip zam öncesi: 510 TL sonra: 765 TL

6'ncı tip zam öncesi: 570 TL sonra: 855 TL

BİR YILDA EN ÇOK ARTIŞ KİRADA

Yıllık bazda bakıldığında en çok artış görülen kalemler yüzde 117,43 ile kira olurken, üniversite eğitimi yüzde 108,89 ile onu izledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı'nın 26 Eylül'de yaptığı "İstanbul’da Öğrenci Yaşam Maliyeti Araştırması 2024/2025" sonuçlarında açıklanan rakamlar daha zam yememişti. O araştırmaya göre hesaplandığında...

Eğer öğrenci özel değil devlet yurdunda kalabiliyorsa yıllık en düşük 5 bin 175 TL 8 bin 850 TL ödeme durumunda kalıyor. Ancak öğrencinin kura sonucu girilen devlet yurtlarında kalma imkanı yoksa yani kurada çıkmadıysa maaliyeti göze alıp ya eve çıkacak ya da özel yurtta kalacak.

TÜİK EYLÜL ZAMLARINI AÇIKLAMADAN ÖNCE FİYATLAR ŞU ŞEKİLDEYDİ;

Araştırmaya göre özel yurtta kalan bir üniversite öğrencisinin yaşam maliyeti bir sene içerisinde yüzde 57,17 oranında artış göstererek aylık 22 bin 920 TL’ye yükseldi. Üç kişilik bir evde kalan bir öğrencinin aylık maliyeti bir yıl içerisinde yüzde 49,59’luk artışla 12.535 TL’den 18 bin 750 TL’ye yükseldi.