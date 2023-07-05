FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. ZAMLI AVUKAT MAAŞI 2023: Temmuz memur zammıyla avukat maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL?

ZAMLI AVUKAT MAAŞI 2023: Temmuz memur zammıyla avukat maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL?

05.07.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı Avukat maaşları ile ilgili gelişme TÜİK'in son dakika enflasyon oranı açıklaması sonrası merak konusu oldu. TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 olarak açıklandı. En düşük avukat maaşı ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki, Temmuz memur zammıyla avukat maaşı ne kadar, kaç TL?

ZAMLI AVUKAT MAAŞI 2023: Temmuz memur zammıyla avukat maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL?

6 Aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile bugün belli oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. Avukat maaşı zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 Avukat maaşı ile ilgili ayrıntılar...

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Avukat maaşları 1/4 seviyesindekiler için 2023 yılında 20131 TL olarak ödeniyordu.

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyona göre zam oranı yeniden hesaplandı.

ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Zamlı avukat maaşları yapılan açıklamaya göre yüzde 17.55 zam oranına göre 1/4 avukat maaşı 23663 oldu. Fakat nihai zam kararı hükümet tarafından açıklanacak.

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKINI AÇIKLADI

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın alırken zarar ettiren detay! 22, 24 ayarda...Altın alırken zarar ettiren detay! 22, 24 ayarda...
Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"
Merkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurduMerkez Bankası ‘karar verildi’ diyerek duyurdu
Anahtar Kelimeler:
Avukat

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Korkunç an! Oltasına köpek balığı takıldı

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak! O airfryerda 460 TL indirim

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gülücükler saçtı, espriler yaptı

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

2024 yılı biletleri gündem yarattı! Fiyatı dudak uçuklattı

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Kiğılı yeni sezon ürünlerinde indirim başladı! Her tarza uygun en havalı parçaları keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.