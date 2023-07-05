ZAMLI AVUKAT MAAŞI 2023: Temmuz memur zammıyla avukat maaşı ne kadar, en düşük maaş kaç TL?

6 Aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile bugün belli oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. Avukat maaşı zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 Avukat maaşı ile ilgili ayrıntılar...

AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Avukat maaşları 1/4 seviyesindekiler için 2023 yılında 20131 TL olarak ödeniyordu.

TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyona göre zam oranı yeniden hesaplandı.

ZAMLI AVUKAT MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Zamlı avukat maaşları yapılan açıklamaya göre yüzde 17.55 zam oranına göre 1/4 avukat maaşı 23663 oldu. Fakat nihai zam kararı hükümet tarafından açıklanacak.

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKINI AÇIKLADI

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

