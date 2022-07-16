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Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödemeleri başlıyor

16.07.2022 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı emekli maaşları için ödeme takviminin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca emekli vatandaş zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihi bekliyor. Açıklanan enflasyon oranıyla birlikte birçok emekli vatandaşın maaşlarına zam yapıldı. SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise zamlı emekli maaşlarının hangi tarihlerde hesaplarına yatacağını merak ediyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi.

Zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? 2022 SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödemeleri başlıyor

Milyonlarca emekli vatandaş tarafından büyük bir merakla beklenen zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarih merak konusu oldu. Açıklanan enflasyon farkının ardından birçok emekli vatandaşın maaşlarına da enflasyon farkına göre zam yapıldı. Yapılan zammın ardından ise zamlı maaşların ödeneceği tarihler merak ediliyor. Peki, zamlı emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte 2022 SGK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşı ödeme takvimi.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

4 Temmuz tarihinde açıklanan enflasyon farkıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin alacağı zam oranı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 42,35 olarak açıklandı. O tarihten itibaren milyonlarca emekli vatandaş, zamlı emekli maaşlarının yatacağı tarihi beklemeye başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı zamlı maaş ödemeleri yarından itibaren başlıyor. İlk olarak, SSK emekli maaş ödemelerinin 17 Temmuz’dan (yarın) itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Bağ-Kur emekli maaş ödemelerinin ise 25 Temmuz tarihinden itibaren zamlı bir şekilde ödenmesi bekleniyor.

SSK’LILAR İÇİN ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli kart numarasının son rakamı 9 olanlar ayın 17’sinde, 7 olanlar ayın 18’inde, 5 olanlar ayın 19’unda, 3 olanlar ayın 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde, 8 olanlar ayın 22’sinde, 6 olanlar ayın 23’ünde, 4 olanlar ayın 24’ünde, 2 olanlar ayın 25’inde, 0 olanlar ayın 26’sında maaş alıyor.

BAĞKUR’LU İÇİN ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TAKVİMİ

Emekli kart numarasının son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25’inde, 3, 1 olanlar ayın 26’sında, 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27’sinde, 2 ve 0 olanlar her ayın 28’inde emekli maaşlarını alıyor.

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