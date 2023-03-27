ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatar? Emekli maaşına zam bugün Meclis'te!

Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri 27 Mart 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde konuk olduğu bir televizyon programında "5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin lira artırıyoruz" ifadesini kullanmıştı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklif, TBMM'ye sunuldu. Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Öte yandan bugün Plan ve Bütçe Komisyonu toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılmasını, ayrıca geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek. İşte, en düşük emekli maaşı ile ilgili detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı 2 bin TL arttırılarak 7 bin 500 TL oldu.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasını içeren torba teklif, geçtiğimiz günlerde TBMM'ye sunuldu ve konuya ilişkin açıklamada bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bundan SSK, Bağ-Kur'lular faydalanacaktır. 11 milyona yakın bir vatandaşın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. "

Plan ve Bütçe Komisyonu bugün toplanacak. Kritik toplantıda, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye, emekliye bayram ikramiyesinin 2 bin TL'ye çıkarılmasını; bunlar dışında geçici işçilere kadro verilmesini de içeren İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Zamlı emekli maaşlarının bir sonraki ödeme tarihinde yani Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SGK VE BAĞKUR EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını anımsatan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş şu ifadeleri kullandı:

"Bu düzenlemeden hem Bağ-Kur, hem SSK'lılar, hem de bu sene emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında emekli olmasını planladığımız 2 milyon 250 bin vatandaşımız faydalanacak. EYT kapsamında giren vatandaşlarımızdan yoğunlukla 5 bin 500 TL emekli maaşı alacaklar vardı. Onların da emekli maaşlarının rakamı 7 bin 500 TL'ye çıkmış olacak. Bu çerçevede 15 milyona yakın vatandaşımızın bundan faydalanacağını tahmin ediyoruz. Ama 6 milyona yakın kısım 2 bin liraya yakın bir artıştan faydalanacak. Diğerleri; 7 bin 500 TL altında kim varsa 7 bin 500 TL alacak."



