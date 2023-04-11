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Zamlı emekli maaşı ve ikramiye ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu!

11.04.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağı araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL olduğu açıklanmıştı. Milyonlarca emekli zamlı emekli maaşını bekliyor. Maaşların bayramdan önce yatıp yapmayacağı da araştırılan bir diğer konu oldu. Peki, zamlı emekli maaşı ve ikramiye ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı?

Zamlı emekli maaşı ve ikramiye ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları bayramdan önce yatar mı? Bayram ikramiyesi tarihleri belli oldu!

Emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerin bayramdan önce yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli maaşı ve bayram ikramiye ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. İşte zamlı emekli maaşı ve bayram ikramiyesi ile ilgili detaylı bilgiler...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki aylıklar ile emeklilerin bayram ikramiyelerinin 14-19 Nisan'da ödeneceğini açıkladı. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

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Yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 5 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 7 bin 500 liraya yükseltilecek.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Zamlı emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bayramdan önce hesaplara yatırılacak. SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

  • Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

  • Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

  • Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde yapılacak.

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BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

-Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

  • Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde yapılacak.

EMEKLİ SANDIĞI kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecek.

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