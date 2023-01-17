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ZAMLI EMEKLİ maaşları yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödendi mi?

17.01.2023 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zamlı emekli maaşları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapılan yüzde 30'lu zamla birlikte en düşük emekli maaşı Ocak-Haziran döneminde 5.500 TL olarak açıklandı. Yapılan bu zammın maaşlara ne zaman yansıyacağı ise merak konusu oldu. ZAMLI EMEKLİ maaşları yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödendi mi, ne zaman ödenecek? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

ZAMLI EMEKLİ maaşları yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödendi mi?

ZAMLI EMEKLİ maaşları ödemeleri merak ediliyor. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı bu kapsamda Ocak-Haziran döneminde 5.500 TL olarak açıklandı. Peki, ZAMLI EMEKLİ maaşları yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödendi mi? Emeklilerin zam farkı ne zaman verilecek? İşte tüm merak edilenler...

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ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

Zamlı emekli maaşları için ödemeler bugün itibarıyla başladı ve ayın 28'ine kadar devam edecek. Bağ-kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 25 Ocak'tan itibaren hesaplarına görecekler.

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** SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ:

  • Tahsis numarasının son rakamı: 9

  • Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 7

  • Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 5

  • Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 3

  • Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 1

  • Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 8

  • Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 6

  • Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 4

  • Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 2

  • Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı:
  • Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

emekli mmaaşı 2

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ:

  • Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

  • Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

  • Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

  • Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

  • Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0
  • Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EMEKLİ maaşı 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL

2023 Ocak-Temmuz arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan yüzde 30'luk zam oranı Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı bu dönemde 5.500 TL olarak açıklandı.

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