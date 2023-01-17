ZAMLI EMEKLİ maaşları ödemeleri merak ediliyor. Memur ve emeklilere yapılan yüzde 30'luk zam Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük emekli maaşı bu kapsamda Ocak-Haziran döneminde 5.500 TL olarak açıklandı. Peki, ZAMLI EMEKLİ maaşları yattı mı? SSK Bağ-Kur emeklisi zam farkı ödendi mi? Emeklilerin zam farkı ne zaman verilecek? İşte tüm merak edilenler...

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI YATTI MI?

Zamlı emekli maaşları için ödemeler bugün itibarıyla başladı ve ayın 28'ine kadar devam edecek. Bağ-kur emeklileri ise zamlı maaşlarını 25 Ocak'tan itibaren hesaplarına görecekler.

** SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN ÖDEME TAKVİMİ BELLİ OLDU

SSK EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ:

Tahsis numarasının son rakamı: 9

Ödemenin yapılacağı gün: 17 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 7

Ödemenin yapılacağı gün: 18 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 5

Ödemenin yapılacağı gün: 19 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3

Ödemenin yapılacağı gün: 20 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 1

Ödemenin yapılacağı gün: 21 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8

Ödemenin yapılacağı gün: 22 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 6

Ödemenin yapılacağı gün: 23 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 4

Ödemenin yapılacağı gün: 24 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı:

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ÖDEME TAKVİMİ:

Tahsis numarasının son rakamı: 9, 7, 5

Ödemenin yapılacağı gün: 25 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 3, 1

Ödemenin yapılacağı gün: 26 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 8, 6, 4

Ödemenin yapılacağı gün: 27 Ocak

Tahsis numarasının son rakamı: 2, 0

Ödemenin yapılacağı gün: 28 Ocak

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5.500 TL

2023 Ocak-Temmuz arasında uygulanacak emekli ve memur maaşları için yapılan yüzde 30'luk zam oranı Meclis'ten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı bu dönemde 5.500 TL olarak açıklandı.



