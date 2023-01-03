Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren emekli ve memur maaş zammı belli oldu. 6 aylık zam oranı netleşirken en düşük emekli maaşının asgari ücret zammı baz alınarak 5.500 TL’ye yaklaşması bekleniyor. Peki, Zamlı emekli memur maaşı ne zaman yatacak? Yeni zamlı maaşlar hangi ayda hesaplarda olacak? İşte yeni zamlı emekli ve memur maaşlarına dair tüm detaylar...

ZAMLI EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Bugün heyecanla beklenen memur ve emekli maaş zammı TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklaması ile belli oldu. Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaklar.

MEMUR VE EMEKLİ İÇİN 6 AYLIK ZAM ORANI NETLİK KAZANDI!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2022 enflasyon verilerini açıkladı.Açıklanan enflasyon rakamlarına göre; aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oldu. Beklenti yüzde 2,61 oranında artması yönündeydi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım’da bir önceki aya göre yüzde 2,88 artmıştı.

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra, memur ve memur emeklileri için 6 aylık zam oranı belli olmuş oldu. Bu kapsamda; SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon farkından dolayı alacağı zam oranı yüzde 16,19 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklisi ise yüzde 7’lik enflasyon farkının yanı sıra yüzde 8’lik toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 17,27 zam hakkı elde etti.



