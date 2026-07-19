Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammının ardından ödeme takvimi işlemeye başladı. A Haber'de yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, memur ve memur emeklileri ise 14 günlük maaş farkı ödemesini bekliyor.

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da eklendi. Böylece bu kesimin maaşlarında yüzde 13,52 oranında artış gerçekleşti. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla alırken, 1-15 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu farkların önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

MEMURLARIN 14 GÜNLÜK FARKI NE KADAR OLACAK?

Maaşı 150 bin liradan 170 bin 730 liraya yükselen bir uzman doktorun hesabına 14 günlük maaş farkı olarak 9 bin 475 lira yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşı 84 bin 845 lira olan hemşirenin 4 bin 701 lira, 109 bin 185 lira maaş alan mühendisin 6 bin 54 lira, maaşı 102 bin 135 liraya yükselen avukatın ise 5 bin 663 lira maaş farkı alacağı öngörülüyor.

Maaşı 73 bin 70 liraya çıkan memura 4 bin 47 lira, 92 bin 618 lira maaş alan polis memuruna 5 bin 133 lira, maaşı 83 bin 254 liraya yükselen öğretmene ise 4 bin 613 lira fark ödenmesi bekleniyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI ALIYOR

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ise temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar dışındaki emeklilerin zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bankalara giden emekliler, yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görmeye başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme ise yasalaşma sürecini sürdürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin Genel Kurul'da da kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte halen 20 bin lira alan en düşük emekli aylığı sahiplerinin hesaplarına 3 bin 552 liralık farkın ayın son haftasında yatırılması öngörülüyor.