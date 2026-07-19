FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri başladı. Memur ve memur emeklilerinin 14 günlük maaş farklarının ise önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte
Aleyna Türkmen

Milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayı maaş zammının ardından ödeme takvimi işlemeye başladı. A Haber'de yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlarken, memur ve memur emeklileri ise 14 günlük maaş farkı ödemesini bekliyor.

Temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına toplu sözleşme zammının yanı sıra enflasyon farkı da eklendi. Böylece bu kesimin maaşlarında yüzde 13,52 oranında artış gerçekleşti. Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz itibarıyla alırken, 1-15 Temmuz dönemini kapsayan 14 günlük maaş farkı için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak söz konusu farkların önümüzdeki hafta hesaplara yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte 1

MEMURLARIN 14 GÜNLÜK FARKI NE KADAR OLACAK?

Maaşı 150 bin liradan 170 bin 730 liraya yükselen bir uzman doktorun hesabına 14 günlük maaş farkı olarak 9 bin 475 lira yatırılması bekleniyor.

Zamlı maaşı 84 bin 845 lira olan hemşirenin 4 bin 701 lira, 109 bin 185 lira maaş alan mühendisin 6 bin 54 lira, maaşı 102 bin 135 liraya yükselen avukatın ise 5 bin 663 lira maaş farkı alacağı öngörülüyor.

Maaşı 73 bin 70 liraya çıkan memura 4 bin 47 lira, 92 bin 618 lira maaş alan polis memuruna 5 bin 133 lira, maaşı 83 bin 254 liraya yükselen öğretmene ise 4 bin 613 lira fark ödenmesi bekleniyor.

Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ ZAMLI MAAŞLARINI ALIYOR

SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri ise temmuz ayında yüzde 17,76 oranında zam aldı. En düşük emekli aylığı alanlar dışındaki emeklilerin zamlı maaş ödemeleri hesaplara yatırılmaya başlandı. Bankalara giden emekliler, yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görmeye başladı.

Zamlı maaşlar hesaplarda:14 günlük fark için gözler bu tarihte 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme ise yasalaşma sürecini sürdürüyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen düzenlemenin Genel Kurul'da da kabul edilmesinin ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Düzenlemenin yasalaşmasıyla birlikte halen 20 bin lira alan en düşük emekli aylığı sahiplerinin hesaplarına 3 bin 552 liralık farkın ayın son haftasında yatırılması öngörülüyor.

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'da alamayan arsa için o illere yöneldi İstanbul'da alamayan arsa için o illere yöneldi
Engelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyorEngelli araç alacaklar dikkat! Eylülde yeni uygulama devreye giriyor

Anahtar Kelimeler:
Memur bağkur emekli emekli maaş zammı maaş zammı ssk memur maaş zam farkı Memur ve emekli maaşı zam farkı yattı mı Memur emeklisi zam farkı bağkur emekli zammı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

İran füze ve İHA'ları Ürdün'ü vurdu: 2 ABD askeri öldü, 1 asker kayıp

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

AK Parti'ye mi geçecek? Son karar Erdoğan'ın

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

İngiltere, Fransa'yı 6-4 yenip Dünya üçüncüsü oldu!

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

'Lolita Lift' operasyonu yaptırdı! Son hali ortaya çıktı

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Yer: Bodrum! Tek top dondurmayı 400 liraya satmıştı... İşletmeye ceza

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme geliyor! İşte tüm ayrıntılar...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.