FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Zamlı maaşlar milyonları etkileyecek! Bakanlık harekete geçti!

Zamlı maaşlar milyonları etkileyecek! Bakanlık harekete geçti!

10.11.2022 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamları ile belirlenecek yeni asgari ücret ve memur maaşları için tahminler gelmeye devam ederken Bakanlık, işçiler, işverenler ve kamuoyunun 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere harekete geçti. Maaşlarla ilgili gelen peş peşe tahminler beklentileri artırdı. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar...

Zamlı maaşlar milyonları etkileyecek! Bakanlık harekete geçti!

Milyonlarca kişi Ocak 2023’te alacağı zamlı maaş için hesaplamalara başladı. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken milyonlarca kişi yeni zamlarla birlikte gelirinin ne kadar artacağını merak ediyor. Öte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yandan 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere harekete geçti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN BAKANLIKTAN YENİ HAMLE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

iStock-1147332704

ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER

Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı. Bugün itibariyle brüt 6 bin 471 (net 5500 lira) olan asgari ücrete yapılacak zamda hem vatandaş hem de işletmelerin görüşleri belirleyici olacak. Zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek. Türkiye genelinde yaklaşık 2500 kişiye yönelik yapılacak ankete çalışan işçiler, asgari ücret dışında maaşla çalışanlar, profesyonel yöneticiler, personel sayısına göre işveren de katılacak. Araştırmada meslek grubunun beklentileri, ücret durumları, hayat standartları gibi detaylar da yer alacak.

ZAMLI MAAŞ MİLYONLARI ETKİLEYECEK

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Asgari ücret yasa gereği beş işçi, işveren, devlet temsilcisinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Türk-İş işçi, TİSK de işveren tarafı adına masaya oturuyor. Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari ücretteki artış sadece bu kapsamda çalışanları değil, isteğe bağlı sigortalılardan işverene, Genel Sağlık Sigortası kapsamındakilerden işsizlik sigortası alanlara, borçlanmaya gidenlere kadar milyonları etkiliyor. Memur, sözleşmeli personel maaşları da asgari ücrete yapılan artıştan doğrudan etkileniyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleştiMilyonlar bekliyordu! EYT'de kritik tarih netleşti
Altın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurduAltın fiyatlarında hareketlilik! İslam Memiş'in yorumu çok konuşulacak... O güne işaret ederek duyurdu
Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"Türkiye heyecanla beklerken duyurdu! Net tarih verdi: "Herkes kullanacak"
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!

Kıdem tazminatında asgari ücret 2023 detayı!

Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artıyor!

Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artıyor!

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Kredi kartı olan herkesi ilgilendiren haber! 24 saat içinde başvuran alabilecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

Zararı sigaradan beter! Bağımlılık yapıyor, yavaş yavaş öldürüyor

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

İlk sinyal bacaklardan geliyor! Sonrası kalp krizi, felç...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Takımı gol atınca göğüslerini açarak gündem olmuştu! Şimdiyse...

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.