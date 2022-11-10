Zamlı maaşlar milyonları etkileyecek! Bakanlık harekete geçti!

Milyonlarca kişi Ocak 2023’te alacağı zamlı maaş için hesaplamalara başladı. Enflasyon rakamları yükselmeye devam ederken milyonlarca kişi yeni zamlarla birlikte gelirinin ne kadar artacağını merak ediyor. Öte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yandan 2023'teki asgari ücrete ilişkin beklentilerini tespit etmek üzere harekete geçti.

ASGARİ ÜCRET İÇİN BAKANLIKTAN YENİ HAMLE!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor. 2023 yılında geçerli olacak yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında, Türkiye genelindeki küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeleri de kapsayacak bu araştırmada asgari ücret beklentileri tespit edilerek değerlendirilecek.

2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Bakanlık, 2022 yılında da asgari ücreti belirleme çalışmaları sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği asgari ücret araştırması yapmıştı.

ÇALIŞANLAR VE İŞVERENLER

Bakanlık, 2022'deki asgari ücreti belirleme sürecinde Türkiye genelinde akademik bir kadroyla araştırma yapmıştı. Bugün itibariyle brüt 6 bin 471 (net 5500 lira) olan asgari ücrete yapılacak zamda hem vatandaş hem de işletmelerin görüşleri belirleyici olacak. Zamla birlikte işsizlik maaşları, genel sağlık sigortası primleri, doğum borçlanması, engelli aylığı, rapor ücretleri, 65 yaş üstü aylıkları gibi pek çok kalem de güncellenecek. Türkiye genelinde yaklaşık 2500 kişiye yönelik yapılacak ankete çalışan işçiler, asgari ücret dışında maaşla çalışanlar, profesyonel yöneticiler, personel sayısına göre işveren de katılacak. Araştırmada meslek grubunun beklentileri, ücret durumları, hayat standartları gibi detaylar da yer alacak.

ZAMLI MAAŞ MİLYONLARI ETKİLEYECEK

Yeni Asır'da yer alan habere göre, Asgari ücret yasa gereği beş işçi, işveren, devlet temsilcisinin yer aldığı 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Türk-İş işçi, TİSK de işveren tarafı adına masaya oturuyor. Hükümet masada hakemlik görevi görürken, asgari ücret tespitinde Türkiye İstatistik Kurumu hesaplaması, enflasyon verileri, refah payı, ülkenin ekonomik durumu belirleyici oluyor. Komisyon her yıl aralık ayının ilk haftası toplanıyor. Asgari ücretteki artış sadece bu kapsamda çalışanları değil, isteğe bağlı sigortalılardan işverene, Genel Sağlık Sigortası kapsamındakilerden işsizlik sigortası alanlara, borçlanmaya gidenlere kadar milyonları etkiliyor. Memur, sözleşmeli personel maaşları da asgari ücrete yapılan artıştan doğrudan etkileniyor.

