Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Emekli ve memurlar zamlı maaşlarını ne zaman alacak?

Emekli ve memur maaşının açıklanmasının ardından zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak konusu oldu. Maaşların yatacağı tarih kesinleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını farklı tarihlerde alacak. En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL oldu. İşte detaylar...

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. SSK emeklileri zamlı maaşları 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında alacak. Ayrıca memur emeklileri ek olarak yüzde 2.5'luk zamdan yararlanacak.

2022'nin Ocak ve Haziran döneminde uygulanmak üzere SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 25.47 zam yapılacak. Emekli maaşlarının ödeme günlerinin hafta sonu veya resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda maaşlar aynı günde yatacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammının yüzde 7.5'e yükseltildiğini belirtti. Böylece memur maaşlarına yüzde 30.5 zam yapıldı. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 yükselecek.



