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Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Memurlar ve emekliler bu haberi bekliyordu…

05.01.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yılla birlikte gözler maaşlara yapılacak olan zamlarda. Artan enflasyon karşısında memurlar ve emeklilier zamlı maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyor. Geçtiğimiz günlerde Temmuz-Aralık enflasyon rakamları açıklandı ve Aralık TÜFE oranı yüzde 13,58 olarak açıklanmıştı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise yıllık enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıkladı. Tüm bu veriler ışığında kamuda yapılacak zam oranları belli oldu. Gözler zamların maaşlara ne zaman yansıyacağına çevrildi.

Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Memurlar ve emekliler bu haberi bekliyordu…

Emeklilerin ve memurların nefeslerini tutarak bekledikleri 2022 zamlarının müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 2022 yılında memur ve memur emeklilerine ilk altı ay için yüzde 5 zammı yüzde 7.5 olarak güncellendi. Memurların aldıkları zamn oranı böylece yüzde 30.5’e çıkarak vatandaşın cebini bir nebze olsun
rahatlattı.

2022 YILI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması durumunda bu fark maaşa zam olarak ekleniyor. Kanun gereği maaşlarda enflasyon farkı düzenlemesi zaten bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaşı etkileyen maaş zamları da gün yüzüne çıkmış oldu. Maaş zamlarının ardından merak edilen konu ise farkın maaşlara ne zaman yansıyacağı.

Zamlı Maaşları 15 Ocak’ta alacak olanlar devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri. Bu gruba mensup vatandaşlar enflasyon farkını 15 Ocak’tan itibaren alabilecek. SSK emeklileri için ise durum daha farklı. SSK emeklilerinin maaşlarındaki artış 17- 26 Ocak tarihlerinde yansıyacak. Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar ise maaş zammı yansımasını 25-28 Ocak tarihleri arasında görebilir.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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