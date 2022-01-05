Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Memurlar ve emekliler bu haberi bekliyordu…

Emeklilerin ve memurların nefeslerini tutarak bekledikleri 2022 zamlarının müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. 2022 yılında memur ve memur emeklilerine ilk altı ay için yüzde 5 zammı yüzde 7.5 olarak güncellendi. Memurların aldıkları zamn oranı böylece yüzde 30.5’e çıkarak vatandaşın cebini bir nebze olsun

rahatlattı.

2022 YILI ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bilindiği üzere toplu sözleşmelerde enflasyon farkının oluşması durumunda bu fark maaşa zam olarak ekleniyor. Kanun gereği maaşlarda enflasyon farkı düzenlemesi zaten bekleniyordu. Enflasyon rakamlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasından sonra milyonlarca vatandaşı etkileyen maaş zamları da gün yüzüne çıkmış oldu. Maaş zamlarının ardından merak edilen konu ise farkın maaşlara ne zaman yansıyacağı.

Zamlı Maaşları 15 Ocak’ta alacak olanlar devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri. Bu gruba mensup vatandaşlar enflasyon farkını 15 Ocak’tan itibaren alabilecek. SSK emeklileri için ise durum daha farklı. SSK emeklilerinin maaşlarındaki artış 17- 26 Ocak tarihlerinde yansıyacak. Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar ise maaş zammı yansımasını 25-28 Ocak tarihleri arasında görebilir.

