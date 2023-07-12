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ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli ve memur zamları hangi tarihte yatacak, Temmuz'da mı Ağustos'ta mı?

12.07.2023 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zamları ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı ve 6 aylık enflasyon farkı açıklaması sonrası zam oranlarının netleşmesi ile memur ve emekli maaşı zam farkı ödeme tarihi 2023, gündeme geldi. Peki, Emekli ve memur zamları hangi tarihte yatacak? SSK, Bağkur, Emekli Sandığı zam farkı hangi ay ödenecek, Temmuz'da mı Ağustos'ta mı?

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2023: Emekli ve memur zamları hangi tarihte yatacak, Temmuz'da mı Ağustos'ta mı?

Zamlı maaşlar ne zaman yatar? Devlet kurumlarında çalışan vatandaşlar ile SSK ya da BAĞKUR emeklileri konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Bilindiği üzere TÜİK tarafından yapılan enflasyon oranı açıklamaları kapsamında yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılacağını duyurmuştu. Bu düzenleme yasalaşırsa en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den 22 bin 17 TL'ye yükselecek. Öte yandan emekli maaşlarına yapılacak olan ara zam oranı belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 5.23 puan, memur emeklilerine de 7.45 puan refah zammı yapılmış olacak. Memur emeklilerinin maaş zammı yüzde 25'e çıkartılacak. Zamlı maaşların ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. İşte, zamlı memur ve emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili ayrıntılar...

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EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK, HANGİ TARİHTE?

Emekli maaşı zam farkı düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara aktarılacak. Fakat şu an için konu hakkında rsmi bir açıklama yapılmadı.

Emekli maaşı ödeme bilgisi normal koşullarda şu şekildedir:

SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar her ayın 17’sinde, 7 olanlar 18’inde, 5 olanlar 19’unda, 3 olanlar 20’sinde, 1 olanlar ayın 21’inde maaşlarını alıyorlar.

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ZAMLI MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATAR, TEMMUZ'DA MI AĞUSTOS'TA MI?

Memur maaşı zammı ile işçi ve BAĞ-KUR emeklilerinin zam oranı için ek teklif sunuldu. En düşük memur maaşını 22 bin TL’ye çıkaran teklif Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklifle en düşük memur aylığı 22 bin TL'ye çıkarılıyor. Tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde, 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere; seyyanen net 8 bin 77 TL'lik bir artış öngörülüyor.

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Tüm memurlara yüzde 17,55 oranında enflasyon farkı zammı yapılacak ve bunun üzerinde 8077 TL seyyanen zam verilecek. Memur maaşları normal koşullarda 15 Temmuz'da yatıyor. Fakat zmlı memur maaşları tarihi hakkında bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

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