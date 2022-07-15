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Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı memur maaşları ödeme tarihi!

15.07.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz ayının başında memur ve emekli maaşlarına zam uygulandı. Milyonlarca vatandaş zamlardan sonra aylığının ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını merak edip araştırmalarına devam ediyor. Peki memur ve memur emeklisi aylığı ne kadar oldu? İşte zamlı memur maaşları...

Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı memur maaşları ödeme tarihi!

Memurlar, enflasyon farkı ile belirlenen zamlı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer aldı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ve yatacağı tarih...

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ZAMLI MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

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ZAMLI MEMUR MAAŞLARININ YATACAĞI TARİH!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

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EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı: 6.429
Şube Müdürü: 15.848
Üniversite mezunu memur: 9.707
Öğretmen: 12.276
Kaymakam 1. sınıf: 27.574
Başkomiser: 15.810
Polis memuru: 13.747
Uzman doktor: 18.853
Üniversite mezunu hemşire: 11.828
Mühendis: 16.205
Teknisyen: 10.100
Profesör: 25.984
Araştırma görevlisi: 15.311
Vaiz: 12.752
Avukat: 15.485


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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan memur emekli maaş zammı
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