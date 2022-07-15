Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı memur maaşları ödeme tarihi!

Memurlar, enflasyon farkı ile belirlenen zamlı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer aldı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ve yatacağı tarih...
TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.
Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.
En düşük memur maaşı: 6.429
Şube Müdürü: 15.848
Üniversite mezunu memur: 9.707
Öğretmen: 12.276
Kaymakam 1. sınıf: 27.574
Başkomiser: 15.810
Polis memuru: 13.747
Uzman doktor: 18.853
Üniversite mezunu hemşire: 11.828
Mühendis: 16.205
Teknisyen: 10.100
Profesör: 25.984
Araştırma görevlisi: 15.311
Vaiz: 12.752
Avukat: 15.485
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