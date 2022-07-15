Zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ne zaman ödenecek? Zamlı memur maaşları ödeme tarihi!

Memurlar, enflasyon farkı ile belirlenen zamlı maaşların yatacağı tarihi merak ediyor. "Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak?" sorusu gündemde yer aldı. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere yüzde 41,69 artış yapıldı. İşte zamlı memur ve memur emeklisi maaşları ve yatacağı tarih...

ZAMLI MEMUR MAAŞI VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. Bununla beraber SSK ve Bağ-Kur emeklisi için 6 aylık zam oranı yüzde 42,35 olurken, bu rakam memurlar için yüzde 41,69 oldu.

Bu kapsamda aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARININ YATACAĞI TARİH!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

En düşük memur maaşı: 6.429

Şube Müdürü: 15.848

Üniversite mezunu memur: 9.707

Öğretmen: 12.276

Kaymakam 1. sınıf: 27.574

Başkomiser: 15.810

Polis memuru: 13.747

Uzman doktor: 18.853

Üniversite mezunu hemşire: 11.828

Mühendis: 16.205

Teknisyen: 10.100

Profesör: 25.984

Araştırma görevlisi: 15.311

Vaiz: 12.752

Avukat: 15.485



