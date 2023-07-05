ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI 2023: Temmuz memur zammıyla öğretmen maaşı ne kadar, kaç TL? En düşük uzman öğretmen, başöğretmen maaşı

6 Aylık enflasyon farkı TÜİK tarafından yapılan açıklama ile bugün belli oldu. Aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken yıllık enflasyon yüzde 38,21 oldu. Birçok kişi internette konuya dair sorgulama yapıyor. Öğretmen maaşı zammı hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte 2023 öğretmen maaşı ile ilgili ayrıntılar...

ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Öğretmen maaşları 2023 ocak ayında yapılan zam ile değişmişti.

1/4 Öğretmen maaşı 14.741,48 TL, 2/1 Öğretmen maaşı 14.392,13 TL, 3/1 Öğretmen maaşı 13.870,089 TL, 4/1 Öğretmen maaşı 13.795,11 TL, 8/1 Öğretmen maaşı 13.090,88 TL, 9/1 mesleğe yeni başlayan Öğretmenin alacağı zamlı maaş tutarı 12.558,54 TL olarak hesaplanmıştı.

2023 Temmuz zammı sonrasında öğrertmen maaşları tekrar değişecek.

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

Zamlı öğretmen maaşları merak konusu oldu. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

SSK ve Bağkur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 19.77 olurken, memur zammı ise yüzde 17.55 oldu. 1’e 4 kademesindeki bir öğretmenin maaşı 2023 yılı Ocak ayında 15 bin 351 TL seviyesindeyken 18 bin 242 TL seviyesine çıkacak. En düşük memur maaşının 22 bin TL olacak. Tabanın üzerinde maaş alanlar için ise oransal artış uygulanması tahmin ediliyor.

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKINI AÇIKLADI

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada Hazirana ayı enflasyon rakamı sonrasında memurların ve emeklilerin maaşlarının belirleneceğini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük MEMUR maaşının 22 bin lira olacağını da söylemişti. Yeni yapılacak zam oranları ve seyyanen zamlarla memurların alacağı maaşlar netleşmiş olacak.

