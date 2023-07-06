ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞI SON DAKİKA: Temmuz 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? Uzman öğretmen, başöğretmen...

Öğretmen maaşları ile ilgili zam haberleri yakından takip ediliyor. Memurlar için 6 aylık enflasyon verilerine bağlı olarak gerçekleştirilecek ara zamma refah payı da eklenecek. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada en düşük memur maaşının 22 bin TL olacağını duyurdu. Peki, Temmuz 2023 öğretmen maaşları ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 Temmuz zammı ile öğretmen maaşları ile ilgili merak edilenler...

ZAMLI ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Uzman Öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 18.246 TL

Yeni maaş: 29.525 (%17,55 + 8077)

Öğretmen 1/4:

Mevcut maaş: 15.793 TL

Yeni maaş: 26.641 (%17,55 + 8077)

TÜİK 6 AYLIK ENFLASYON FARKI

TÜİK'in verilerine göre enflasyon yıllık yüzde 38,21 oldu. 6 aylık enflasyon oranına göre memurların alacağı zam yüzde 17,77 oldu

MEMUR MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

En düşük memur maaşı lise memuru hizmetli maaşı 11848 lirayken yapılan zam ve ilave katkı payıyla birlikte 22 bin 17 bin liraya yükselecek.

SEYYANEN ZAM TUTARI NETLEŞTİ

"Uzun zamandır yaptığımız çalışmalarda istişareler neticesinde son şekil verildi. En düşük memur aylığının 22 bin liraya çıkarılmasını içeren kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sunduk. Tüm kamu görevlilerinin yılık ücretlerinde enflasyon farkı dahil artışa ilave olarak seyyanen net 8077 liralık artışı öngörüyoruz." ifadelerini kullanan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Burada en düşük memur maaşı Aralık 2022 tarihi itibarıyla 9 bin 105 TL iken 2023 yılı Ocak tarihinde 11 bin 848 TL’ye artış oranı ile beraber 2023 Temmuz’unda 22 bin 17 TL’ye çıkarılacaktır. Toplam zam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranı ortalama memur maaşında yüzde 142 oranında artışı sağlamış olacağız."

