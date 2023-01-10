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Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

10.01.2023 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023'ün ilk 6 ayında emekli ve memurlar için maaşlara yüzde 30 zam yapıldı. Bununla birlikte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde verilen SED yardımı ödemesinin de tutarı yükseldi. Peki Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları...

Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

2023 Ocak zammıyla beraber SED yardımı ödemelerinde artış oldu. SED yardımı, ihtiyaç sahiplerine yapılan geçici yardımlardan biridir. Çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için ödenir. Peki Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları...

2023 SED YARDIMI NE KADAR OLDU?

SED yardımı okul öncesi çocuk için 2.059,99 TL olarak ödenir. İlköğretim çağındaki çocuk için 3.090,00 TL, ortaöğretim çağındaki çocuk için 3.295,99 TL, ortaöğretim çağında ancak okumayan çocuk için 2.059,99 TL, yükseköğretim çağındaki çocuk için 3.708,00 TL, kuruluş bakımından ayrılan gençler için ise 1.648,00 TL olarak ödenir.

SED yardımı gibi geçici ekonomik destek ödemeleri senede bir, en fazla iki defa yapılır.

Ödemeler en son 19 Kasım'da yapılmıştı.

Zamlı SED yardımı ne kadar oldu? 2023 SED yardımı ne zaman yatacak? İşte başvuru şartları

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
aile ve sosyal hizmetler sed yardım

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