ZAMLI SİGARA FİYATLARI: 6 Haziran 2023 SİGARAYA ZAM geldi mi? İşte en düşük ve en yüksek fiyatlar...

Sigara fiyatları zam haberleri sonrası birçok kişi tarafından 6 Haziran 2023 Salı günü araştırılıyor. 5 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldiği iddia edilmişti. Öte yandan zam haberleri sonrası güncel sigara fiyatları internette araştırılmaya başlandı. İşte, sosyal medyada art arda paylaşılan zam iddiaları sonrası 6 Haziran 2023 Salı gününün en düşük ve en pahalı sigara fiyatları...

SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

Sigaraya zam geldiğine yönelik paylaşımlar sosyal medyada geniş yankı uyardı.

Bazı haber kaynaklarına göre, bir sigara grubunun tüm ürünlerine 5 TL zam geldi. İddiaya göre zamlı fiyatlar, Zamlı fiyatlar, 5 Haziran 2023 tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı.

Ardından bir diğer sigara grubuna da zam geldiği kaydedildi.

Böylelikle gelen son zamla birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyat listesi de güncellenmiş oldu.

EN PAHALI SİGARA VE EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI NE KADAR OLDU?

Yayımlanan bilgilerde; en pahalı sigara fiyatının 43 TL, en düşük sigara fiyatının ise 36 TL olacağı iddia edildi.

