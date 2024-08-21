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Zenginlere vergi affı iddiası! Yalanlanan 'istifa' sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan da açıklama: "Cumhurbaşkanımızın tercihi böyle oldu"

21.08.2024 13:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiği iddiası yalanlanırken aynı iddiada istifanın gerekçesi olarak belirtilen "zenginlere vergi affı" konusunda da açıklama geldi. Söz konusu iddiada adı da geçen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iddiaya yanıt verip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "tercihini" açıkladı.

Zenginlere vergi affı iddiası! Yalanlanan 'istifa' sonrası Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan da açıklama: "Cumhurbaşkanımızın tercihi böyle oldu"

Yazar Erol Mütercimler, Bakan Şimşek'in iki hafta önce istifa ettiğini, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın araya girip istifadan vazgeçirdiğini öne sürmüştü. Mütercimler ayrıca "İstifa etmek istemesinin nedeni de zenginlere vergi affı meselesi" demişti.

"ZENGİNLERE VERGİ AFFI GÜNDEME GELMEDİ"

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan açıklama geldi. Yılmaz, "zenginlere vergi affının" gündeme gelmediğini vurguladığı paylaşımında şunları kaydetti:

"Medya ve sosyal medyada isim ve kaynak ortaya konmadan hükümetimizin çalışmaları hakkında yapılan temelsiz açıklamalara ve spekülatif yorumlara itibar edilmemelidir. Hükümetimiz, resmi politika belgelerinde veya yetkililerce yapılan açıklamalar ile izleyeceği politikaları ve kapsamlı etki değerlendirmeleri sonrasında aldığı kararları şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşmaktadır.

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"CUMHURBAŞKANIMIZIN TERCİHİ BU YÖNDE OLDU"

Meclis’imizden geçen son vergi paketi de bu aşamalardan geçerek teklif halini almış ve Meclis’imizin takdiri ile yasalaşmıştır.
Bu süreçlerde “zenginlere vergi affı” hiçbir aşamada gündeme dahi gelmemiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın vergi paketi hususunda tercihleri tam aksine net bir şekilde geniş kesimlerinden yana, çok kazanandan çok almayı öngören bir yaklaşım ile çalışmaların yapılması yönünde olmuştur. Aziz milletimiz Sayın Cumhurbaşkanımızı da bu yalanları yaymaya çalışanları da gayet iyi tanımaktadır."

DMM DE YALANLAMIŞTI

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi” iddiasının doğru olmadığını belirtmişti. Şimşek’in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi 'Bakan Şimşek istifa etti' iddialarına yanıt geldi
Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Mehmet Şimşek
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