Zeytinyağı, tereyağı, döner, yoğurt, börek, köfte...Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için çeşitli firmalardan numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamayı da kararlılıkla sürdürüyor.
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere yeni eklemeler yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 733'e yükseldi.
Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu. Son güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.
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