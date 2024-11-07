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Zeytinyağı, tereyağı, döner, yoğurt, börek, köfte...Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı

07.11.2024 19:25
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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada taklit ve tağşiş yapan üreticileri ve firmaları ifşa etmeye devam ediyor. Gıda teröründe bu defa zeytinyağı, tereyağı, döner, yoğurt, börek, köfte gibi birçok gıda ürününde de sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. İşte o liste...

Zeytinyağı, tereyağı, döner, yoğurt, börek, köfte...Bakanlık taklit-tağşiş yapılan yeni ürünler ve firmaları açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada sahteciliğin önüne geçmek için çeşitli firmalardan numuneler alarak laboratuvar testlerine devam ediyor. Bakanlık taklit-tağşiş, sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar listesini yayınlamayı da kararlılıkla sürdürüyor.

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Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere yeni eklemeler yaptı. Buna göre, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı ise 733'e yükseldi.

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BÖREK, KÖFTE, DÖNER...

Son testlerde börek, tereyağı, yoğurt, zeytinyağı, döner, köfte, kaymak, cinsel içecekler gibi ürünlerde sağlığı tehdit eden ve taklit-tağşiş yapılan maddeler bulundu. Son güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
tereyağı yoğurt zeytinyağı Tarım ve Orman Bakanlığı döner börek gıda köfte
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