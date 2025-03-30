Zimbabve'nin para birimi nedir? Zimbabve'nin para biriminin kodu ve sembolü

Afrika kıtasının güney kısmında denize kıyısı olmayan bir kara ülkesi bulunur. Bu ülke bilinen adı ile Zimbabve resmi ismi ile de Zimbabve Cumhuriyeti’dir. Eski ismi Güney Rodezya olan ülke Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Botsvana ile komşudur. Namibya ile Zimbabve’nin arasında 100 metre civarında bir sınır bulunur ve bu sınır konusu hala tartışılmaktadır.

Zimbabve'nin para birimi nedir?

Zimbabve Cumhuriyeti, bir kara ülkesi olduğu için denize kıyısı bulunmamaktadır. İklimi genel olarak tropikaldir. Tropikal iklim özelliklerinin göründüğü ülkede yaz ayları sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkabilmektedir. Büyük bir bölümü yüksek kesimlerle kaplı olduğu için ülkede kış aylarında sıcaklık gece -5 dereceye kadar düşebilmektedir. Don olaylarının da görüldüğü bilinir.

Genel olarak kuru çayırlardan oluşan bitki örtüsünde az miktarda ağaçlık alanlar da yer alır. Ülkede resmi dil olarak birden fazla dil kabul edilmiştir. Bu dillerden bazıları İngilizce, Shonaca, Çevaca, Koisanca, Vendaca dilleridir. Zimbabve’nin resmi olarak kabul edilen para birimi ise Zimbabve doları olarak belirlenmiştir.

Zimbabve'nin para biriminin kodu ve sembolü nedir?

ISO (International Organization for Standardization) Uluslararası Standartlar Teşkilatı, ISO 4217 para birimi standartları doğrultusunda her ülkenin resmi olarak kabul edilen para birimi için üç haneli bir standart kod belirlenmesinden sorumludur. Bazı ülkeler ve döviz büroları para piyasalarında yalnızca bu kodlar ile işlem yaparlar.

Zimbabve’nin resmi para birimi Zimbabve doları'dır. Ülkede 1980 yılından 12 Nisan 2009 tarihine dek bu para birimi kullanılmıştır. Günümüze dek çeşitli başka para birimleri kullanıldıysa da bugün yeniden Zimbabve doları kullanımına dönülmüştür. ISO 4217 standartlarına göre bu para biriminin uluslararası çapta kabul gören üç harfli kodu ZWD olarak belirlenmiştir.