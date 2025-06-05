Zincir marketlerde satılıyor, şubeleri de var! Bakanlık bu kez dev firmaları ifşa etti! İşte yeni liste...

Market raflarında, lokantaların mutfaklarında, restoranlarda önümüze konulan yemeklerde, üretimden satışa kadar Tarım ve Orman Bakanlığı gıda zincirinin her bir noktasında sıkı denetimlerini sürdürüyor. Taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar olarak yayımlanan liste güncellendi.

Bu zamana kadar pek çok ürün listeye girmişti. Zeytin yağı, baharat, kırmızı ve beyaz et, süt ve süt ürünleri... Bakanlık denetimlerinde sağlığı tehlikeye düşüren ya da taklit-tağşiş gıda tespiti durumunda internet sitesi üründe markaları ifşalamaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, denetimlerin kesintisiz sürdüğünün altını çizerek, "Gözünüzün yaşını bakmayacağız" diyerek çok sert açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının ardından Bakanlık, taklit-tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşüren gıdaların listesini güncelledi.

Bakanlığın listesine süt ve süt ürünleri girerken bal markaları dikkat çekti. Bir bal markasının 9 ürünü listeye taklit-tağşiş nedeniyle listeye girdi. ÖZ-KAR Süt Sanayi ve ticaret şirketine ait olan tereyağında ise süt yağı haricinde yağ tespit edildi.

İstanbul Sultanbeyli'de üretim yapan Serdinel Baharat markasına ait kırmızı toz biberde nişasta tespiti yapıldı.

ZİNCİR MARKETLERDE SATILIYORDU!

Zincir marketlerde satılan LİO - Natürel Sızma Zeytinyağı markasında ise daha düşük kaliteli zeytinyağı tespit edildi. Lio marka zeytinyağı haricinde zeytin ürünlerinin satışını da yapıyor.

TAKVİYE EDİCİ GIDA DA VAR!

Sağlığı tehlikeye düşüren gıdalar listesi de güncellendi. Listeye giren ünlü markalar ise dikkat çekti. Okkas Gıda Kozmetik Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketine ait olan "L-Karnitin ve Lepidyum İçeren Kapsül Takviye Edici Gıda" ürününde İlaç etken maddesi tespit edildi.

Aynı kozmetik markasının Diblong markalı "Diblong Ginseng Chocolate (for men) diblong bitkisel karışımlı çikolata) ürününde de ilaç etken tespit edildi.

YİNE NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Mersin'in Mut ilçesinde üretim yapan Mutun markalı tam yağlı eritme peynirinde natamisin bulundu.

ÜRÜNLERİNDE BOYA KULLANMIŞ

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Daloğlu markasının kırmızı biber ürününde, gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. Yine aynı markanın kırmızı pul biber ürününde de aynı uygunsuzluk saptandı.

KASAPTAN AT VE EŞEK ETİ SKANDALI

Antalya'da faaliyette olan Çapan Kasap'ta ise dana kıyma, dana döş ve lahmacun harcında tek tırnaklı eti tespit edildi.

ÜNLÜ MARKA KURALLARI İHLAL ETTİ

Ünlü Tuğba Kuruyemiş markasının sumak ürününde de gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, süt ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan antifungal (mantar önleyici) bir maddedir.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ürünler listesinde bu maddeyi içeren ürünlerin sağlığı tehlikeye düşürebileceği belirtilmiştir.

Madde, hassas bireylerde ciltte döküntü, şişlik ve kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Uzun vadeli ve yüksek dozda tüketilmesi ise bağırsak florasının bozulmasına, sindirim sisteminde komplikasyonlar gelişmesine ve mide rahatsızlıklarına yol açabilir.