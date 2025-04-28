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Zincir marketlerde satılıyordu ama... Bakanlığın listesinde o peynir markası da var! 'Organik çiçek balı' diye satmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını tehlikeye atan veya risk barındıran ürünlerin ifşalarını internet sitesi üzerinden yayımlamaya devam ediyor. Birçok gıda firması listede yerini alırken neredeyse tüm zincir marketlerde bulunan bir peynir markası da yerini aldı. Kaşar peyniri, bal ve zeytinyağına kadar birçok ürün listeye girerken ünlü peynir markası vatandaşı şaşırttı.

Zincir marketlerde satılıyordu ama... Bakanlığın listesinde o peynir markası da var! 'Organik çiçek balı' diye satmışlar
Ezgi Sivritepe

Bal, kaşar peynir, zeytinyağı... Tarım ve Orman Bakanlığı sahada market, lokanta, kasap, mandıra ve gıdanın satıldığı tüm iş yerlerini sıkı bir şekilde denetlemeye devam ediyor. Bazen bazı iş yerleri iki kere listeye girip artık kapısının önünden geçilmez bir hale gelirken bazı markaların listede yer alması ise şaşırtıyor.

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İki günden beri Bakanlık taklit-tağşiş gıda listesini güncellerken vatandaşın dikkatini kaşar peyniri, bal ve zeytinyağı çekti. Bakanlığı laboratuvar testleri sonucunda ürünlerde taklit-tağşiş bulununca kamuoyu ile o markalar paylaşıldı.

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NİŞASTA TESPİT EDİLDİ

Bilecik Osmaneli ilçesinde üretim yapan bir firmanın kaşar peynirinde düşük yağ oranı tespit edilirken nişasta ve bitkisal yağ da bulundu.

ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (TATSAN Süt Ürünleri markası): Tam yağlı kaşar peynirinde yağ oranı düşük çıktı, bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi (Osmaneli, Bilecik).

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ZENİ Süt ve Süt Ürünleri İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Karapınar markası): Ayçekirdeği çeşnili taze eritme tost peynirinde nişasta tespit edildi.

KAŞAR PEYNİRİNDE SAHTECİLİK

Aksaray merkezli Aylaç Süt ve Yem Üretim Sanayi Ticaret şirketinin tam yağlı taze kaşar peyniri ürününde yağ oranı düşük çıkarken aynı zamanda bitkisel yağ tespit edildi.

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AYLAÇ Süt ve Yem Üretim Sanayi Ticaret Limited Şirketi (AYLAÇ markası): Tam yağlı taze kaşar peynirinde yağ oranı düşük ve bitkisel yağ tespit edildi (Merkez, Aksaray).

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BEREKET Mandıra Et ve Süt Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (OKÇULAR markası): Tam yağlı kaşar peynirinde düşük yağ oranı ve bitkisel yağ bulundu (Seyhan, Adana).

ŞARLAK Hayvancılık Gıda Tarım Ürünleri Pazarlama Sanayi Ticaret Limited Şirketi (EFEMAN markası): Tost peynirinde bitkisel yağ tespit edildi (Torbalı, İzmir).

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SÖZDE ORGANİK BAL AMA LİSTEDE YERİNİ ALDI!

Baldaki sahtecilikler ise dikkat çekti. süzme çiçek balı olarak satılan ürünlerde taklit ve tağşiş bulundu. Ancak, en dikkat çeken ise CD Organik Gıda Ürünleri İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (HappyLife markası) oldu. Buna göre Organik çiçek balı olarak satılan ürünlerinde taklit-tağşiş tespit edildi.

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LİSTEDE YİNE ZEYTİNYAĞI VAR!

Bakanlığı listesinde her zaman ilk sırada yer alan zeytinyağı ise vatandaşı şaşırtmadı ve listede yerini aldı. Buna göre listede yer alan zeytinyağı markalarının tohum yağı karıştırıldığı veya kalite düşüklüğü olduğu belirlendi.

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EKİCİ ÜÇGEN PEYNİR LİSTEDE!

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En çok şaşırtan marka ise Ekici oldu. Birçok zincir markette yer alan Ekici peynirinin üçgen peynir ürünü listede yerini aldı. Buna göre 'Ekiciler Süt Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' ne ait olan 'Ekici Tam Yağlı Eritme Peyniri (Üçgen Peynir)' yağ oranının düşük olduğu tespit edildi.

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Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
bal peynir Tarım ve Orman Bakanlığı Taklit Tağşiş Gıda Listesi
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