Zincir marketlerde yeni gelişme! 8 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak: Bazı şubelerde nakit işlem kaldırılıyor!

Ünlü zincir marketin bazı şubelerinde nakit ödeme seçeneğinin kaldırılarak sadece kartla ödeme yapılacağı iddia edildi. Kararın pratik, hızlı ve hijyeniz alışveriş deneyimi için alınığı belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde market içerisinde bir duyuru yapıldığı görüldü. Duyuruda, "Sevgili müşterilerimiz 08.07.2024 tarihinden itibaren bu mağazamızda yapılan alışverişlerde daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi yaşamanız amacıyla sadece kredi/banka kartları ile ödemeye geçilecektir." ifadesine yer verildi.







