Ziraat, Akbank, Denizbank gibi bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! Başvurana 1750 TL…

3 yıllık taahhüt süresini dolduran emeklilere promosyon fırsatı sunuluyor. Denizbank, Akbank, FinaBanka, Garanti BBVA, ING, Halkbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank gibi özel ve kamu bankaları, emeklilere promosyon veriyor.
Milyonlarca emekli ise temmuz ayında yapılacak zam miktarı ve kurban bayramı ikramiyesinin yanında bankaların ödeyeceği promosyon oranlarını da araştırıyor. 3 senelik taahhüt zamanını dolduran emekliler, ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler ise maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanabiliyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 Türk lirası olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artabiliyor.
Kimi bankalar hiçbir ek şart olmaksızın, kimileri ise maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.
3 banka ödemeyi bin 750 Türk lirasına kadar yükseltti.
İşte bazı bankaların kampanyaları:
İşte emeklilere promosyon veren bankalar!
DENİZBANK
- Maaşa göre 675, 850, bin Türk lirası.
AKBANK
30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara bin 200, bin 500, bin 750 Türk lirası.
FİBABANKA
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.
GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyanlara bin, bin 250, bin 500 Türk lirası. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 Türk lirası
ING
Maaşa göre 675, 850, bin Türk lirası.
HALKBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası
QNB FİNANSBANK
Maaşa göre bin, bin 300, bin 600 Türk lirası.
İŞ BANKASI
Maaşa göre 750, 875, bin Türk lirası.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyana bin 50, bin 300, bin 550 lira. bin Türk liralık kart alışverişine de 200 Türk lirası bonus.
TEB
Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene bin, bin 300, bin 600 Türk lirası. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 Türk lirasına kadar indirim.
ZİRAAT BANKASI
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.
YAPI KREDİ
Maaşa göre bin 200, bin 500, bin 750 Türk lirası.
VAKIFBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.
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