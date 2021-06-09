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Ziraat, Akbank, Denizbank gibi bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! Başvurana 1750 TL…

09.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekliler, temmuz ayında alacağı zam ve kurban bayramı ikramiyelerinin yanı sıra bankaların promosyon ödemelerinden de yararlanacak. Maaşlara göre en az 500, 625, 750 TL ödeme yapılırken, bazı bankalar bu ödemeleri 1750 TL’ye kadar yükseltti.

3 yıllık taahhüt süresini dolduran emeklilere promosyon fırsatı sunuluyor. Denizbank, Akbank, FinaBanka, Garanti BBVA, ING, Halkbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank gibi özel ve kamu bankaları, emeklilere promosyon veriyor.

Milyonlarca emekli ise temmuz ayında yapılacak zam miktarı ve kurban bayramı ikramiyesinin yanında bankaların ödeyeceği promosyon oranlarını da araştırıyor. 3 senelik taahhüt zamanını dolduran emekliler, ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler ise maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanabiliyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 Türk lirası olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artabiliyor.

Kimi bankalar hiçbir ek şart olmaksızın, kimileri ise maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.

3 banka ödemeyi bin 750 Türk lirasına kadar yükseltti.

İşte bazı bankaların kampanyaları:

İşte emeklilere promosyon veren bankalar!

DENİZBANK

DENİZBANK
- Maaşa göre 675, 850, bin Türk lirası.

AKBANK

AKBANK
30 Haziran'a kadar maaşını taşıyanlara bin 200, bin 500, bin 750 Türk lirası.

FİBABANKA

FİBABANKA
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyanlara bin, bin 250, bin 500 Türk lirası. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 Türk lirası

ING

ING
Maaşa göre 675, 850, bin Türk lirası.

HALKBANK

HALKBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası

QNB FİNANSBANK

QNB FİNANSBANK
Maaşa göre bin, bin 300, bin 600 Türk lirası.

İŞ BANKASI

İŞ BANKASI
Maaşa göre 750, 875, bin Türk lirası.

ŞEKERBANK

ŞEKERBANK
Maaşını taşıyana bin 50, bin 300, bin 550 lira. bin Türk liralık kart alışverişine de 200 Türk lirası bonus.

TEB

TEB
Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene bin, bin 300, bin 600 Türk lirası. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 Türk lirasına kadar indirim.

ZİRAAT BANKASI

ZİRAAT BANKASI
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.

YAPI KREDİ

YAPI KREDİ
Maaşa göre bin 200, bin 500, bin 750 Türk lirası.

VAKIFBANK

VAKIFBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 Türk lirası.
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Anahtar Kelimeler:
Akbank Finansbank Garanti BBVA İş Bankası Ziraat Bankası
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