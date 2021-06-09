Ziraat, Akbank, Denizbank gibi bankalardan emeklilere promosyon fırsatı! Başvurana 1750 TL…

3 yıllık taahhüt süresini dolduran emeklilere promosyon fırsatı sunuluyor. Denizbank, Akbank, FinaBanka, Garanti BBVA, ING, Halkbank, QNB Finansbank, İş Bankası, Şekerbank, TEB, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve VakıfBank gibi özel ve kamu bankaları, emeklilere promosyon veriyor.

Milyonlarca emekli ise temmuz ayında yapılacak zam miktarı ve kurban bayramı ikramiyesinin yanında bankaların ödeyeceği promosyon oranlarını da araştırıyor. 3 senelik taahhüt zamanını dolduran emekliler, ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler ise maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan yararlanabiliyor. Maaşa göre en düşük promosyon tutarları 500, 625, 750 Türk lirası olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar daha da artabiliyor.

Kimi bankalar hiçbir ek şart olmaksızın, kimileri ise maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapıyor.

3 banka ödemeyi bin 750 Türk lirasına kadar yükseltti.

İşte bazı bankaların kampanyaları: