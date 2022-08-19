Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar? 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri

Ziraat Bankası emekli promosyon ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Ziraat Bankası emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte 2022 Ziraat Bankası emekli promosyon ücretleri...

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

Ziraat Bankası SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini şubelerine taşıyan kişilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.





