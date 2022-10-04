Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar, şartları nedir? Ziraat Bankası'ndan 2022 Ekim kampanyası: 750 TL’ye varan nakit emekli promosyonu

Ziraat Bankası promosyon ödemesi fiyatı merak konusu oldu. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin bilgi edinmek için araştırma yapıyor. Peki, Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar? Ziraat Bankası emekli promosyon ödemesi şartları neler?

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere;

1.500 TL altında emekli aylığı alanlara 500,00 TL,

1.500 TL ila 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625,00 TL,

2.500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Ziraat bankası emekli promosyon ödemesi için SGK, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.



